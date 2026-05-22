Deviza
EUR/HUF358,42 -0,22% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF393,08 0% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,28 -0,35% CZK/HUF14,76 -0,22% EUR/HUF358,42 -0,22% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF393,08 0% PLN/HUF84,55 -0,19% RON/HUF68,28 -0,35% CZK/HUF14,76 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 031,72 -0,46% MTELEKOM2 610 -1,15% MOL3 840 -2,14% OTP39 880 -0,05% RICHTER12 090 +0,5% OPUS314 +1,27% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 165,2 -0,49% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 845,37 +0,48% BUX130 031,72 -0,46% MTELEKOM2 610 -1,15% MOL3 840 -2,14% OTP39 880 -0,05% RICHTER12 090 +0,5% OPUS314 +1,27% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 590 -0,87% BUMIX9 165,2 -0,49% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 845,37 +0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NKFH
termékvisszahívás
gomba

Szennyezett ázsiai élelmiszer került a hazai boltokba. Ne fogyassza el!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
VG
2026.05.22, 13:35
Frissítve: 2026.05.22, 13:36

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt terméktételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Szennyezett ázsiai élelmiszer termékek kerültek a hazai boltokba (illusztráció)
Szennyezett ázsiai élelmiszertermékek kerültek a hazai boltokba (illusztráció)

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba
  • Márka: Green Box Limited
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszámok: G22014, G22029; G22030;
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
  • Előállító: MX FRUIT & VEGETABLE (M) SDN.BHD (Malajzia)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy aki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikáteszboltokban és bizonyos online szupermarketekben kapható friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívás csak a hatóság által megadott termékre vonatkozik.

Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium

A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben, olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. A számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló – írta cikkében az Origo.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu