Szennyezett élelmiszer jutott több ezer hazai háztartásba. Ne fogyassza el!

Sushirizs esetében határértéket meghaladó, ásványolaj-eredetű aromásszénhidrogén-tartalom miatt adott ki figyelmeztetést és jelentett be termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
VG
2026.05.27, 15:59
Frissítve: 2026.05.27, 16:38

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajokkal való szennyezettséget (MOSH: 763,8±305,5 mg/kg – ppm, MOAH: 3,6±1,5 mg/kg – ppm) mutattak ki egy Olaszországból származó rizstermékben.

Tájékoztató jellegű kép a termékről / Fotó: NKFH

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice
  • Márka: SUNCLAD
  • Kiszerelés: 1 kg
  • MMI: 04/04/2027
  • Gyártó: Geovita srl (Olaszország)
  • Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó, ásványolaj-eredetű aromásszénhidrogén-tartalom

A hatóság kérése, hogy 

ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki – derül ki az Origo cikkéből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
