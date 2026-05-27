Szennyezett élelmiszer jutott több ezer hazai háztartásba. Ne fogyassza el!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajokkal való szennyezettséget (MOSH: 763,8±305,5 mg/kg – ppm, MOAH: 3,6±1,5 mg/kg – ppm) mutattak ki egy Olaszországból származó rizstermékben.

Tájékoztató jellegű kép a termékről / Fotó: NKFH

A visszahívással érintett termék adatai:

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice

Márka: SUNCLAD

Kiszerelés: 1 kg

MMI: 04/04/2027

Gyártó: Geovita srl (Olaszország)

Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó, ásványolaj-eredetű aromásszénhidrogén-tartalom

A hatóság kérése, hogy

ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki – derül ki az Origo cikkéből.