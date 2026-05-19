Vészesen apad a Tisza, és ennek most sokan nem örülnek

Egyre több hazai friss élelmiszer jut el közvetlenül a vásárlókhoz, és a kistermelők egy része már kézzelfogható növekedést tapasztal. A kereslet bővülése és az új értékesítési csatornák stabilabb működést tesznek lehetővé, ugyanakkor a szektor szereplői, a hazai termelők szerint a hosszú távú kilátásokat továbbra is a vízhiány, a szervezetlenség és a generációváltás hiánya határozza meg.
Zováthi Domokos
2026.05.19, 16:00
Frissítve: 2026.05.19, 16:20

A hazai kistermelők helyzete egyszerre kínál lehetőségeket és muta korlátokat – erről beszélt lapunknak Barát József őstermelő, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői közösségének képviselője a Kifli.hu magyar beszállítóival tartott sajtótájékoztatóján.

Egyre több hazai friss élelmiszer jut el közvetlenül a vásárlókhoz, és a kistermelők egy része már kézzelfogható növekedést tapasztal / Fotó: Tatevosian Yana

Az egyesület csaknem két évtizede épít rendszert a Tisza mentén: mintegy száz őstermelővel dolgoznak együtt, és olyan modellt alakítottak ki, amely a teljes hazai zöldség- és gyümölcskínálatot képes lefedni. A működés alapja a rugalmasság és a személyesség:

heti szintű kapcsolatban vannak a termelőkkel, folyamatosan reagálnak a piaci igényekre, és olyan fajtákat is visszahoznak a termelésbe, amelyek korábban eltűntek a kínálatból.

Az őstermelő lapunknak elmondta, hogy a rendszer egyik legnagyobb erőssége éppen az, ami a hagyományos kereskedelemben hiányzik: a kis tételek kezelése. Míg a nagy áruházláncok jellemzően kamionos mennyiségekben gondolkodnak, addig ez a modell akár néhány láda áruval is működőképes.

Kiszoruló kistermelők

A piaci környezet ugyanakkor továbbra sem kedvez a kisebb gazdaságoknak. „Ő harminc ládát tud szedni, a másik két kamiont kér” – válaszolta kérdésünkre Barát József őstermelő, utalva arra, hogy a nagy láncok struktúrája eleve kizárja a kistermelők jelentős részét.

A fennmaradó értékesítési csatorna sok esetben a nagybani piac, amely azonban kiszámíthatatlan és nehezen tervezhető. A termelők gyakran nem tudják előre, milyen áron tudják eladni az árujukat, ami ellehetetleníti a fejlesztést és a hosszabb távú tervezést. „Nem gazdálkodás, hanem szertartás, amit a kistermelők csinálnak” – mondta Barát József.

Víz nélkül nincs jövő

A helyzetet tovább súlyosbítja a környezeti kockázatok erősödése. A Tisza vízszintje az elmúlt időszakban rekordalacsonyra süllyedt, és a folyó egyes szakaszokon már nem hozza, hanem elvezeti a vizet a térségből. „Víz nélkül a tiszai menti élet el fog halni” – figyelmeztetett az őstermelő.

A vízhiány nemcsak a mezőgazdaságot érinti: a térségben szinte minden gazdasági tevékenység – a turizmustól a helyi gazdaság fejlesztéséig – a víz rendelkezésre állásától függ. Barát József szerint gyökeres szemléletváltásra és a vízvisszatartás megerősítésére van szükség.

A jelenség ráadásul nem magyar sajátosság. Európában is egyre inkább visszaszorul a helyi termelés, miközben az import aránya nő.

Franciaországban például a hazai paradicsomtermelés akár a kereslet 150 százalékát is fedezhetné, mégis csak 20–30 százalékát adja, a hiányzó mennyiség jelentős része Észak-Afrikából érkezik.

A szakember lapunknak arról is beszélt, hogy hosszabb távon egy szűkebb, tudatos vásárlói réteg jelenthet stabil keresletet a kistermelők számára, akik kifejezetten keresik a helyi friss és nyomon követhető élelmiszereket. Ugyanakkor a jelenlegi struktúrában a legtöbb termelő továbbra is kiszolgáltatott helyzetben működik.

Növekedés szervezetten: családi gazdaságok együtt

A kistermelői szektoron belül egyre több példa mutatja, hogy megfelelő szervezettséggel és technológiával stabil növekedés érhető el. Erről beszélt Petheő Géza, a Petheő Kert vezetője.

A több mint 44 éves múltra visszatekintő családi kertészet a kezdetektől a fogyasztói igényekből indult ki, és ennek megfelelően alakította a termelést. A fejlődés kulcsa az volt, hogy más, hasonló gondolkodású gazdaságokkal együttműködve tudtak nagyobb volumenben is megjelenni a piacon.

A növekedés számszerűen is látványos: 2020-ban még 191 tonna árut szállítottak, 2021-ben 254 tonnát, 2022-ben 319 tonnát, 2023-ban 458 tonnát, 2024-ben 490 tonnát, majd 2025-ben már 683 tonnát.

A termelés korszerű körülmények között zajlik: egy-két hektáros fóliaházakban és üvegházakban, automatizált rendszerekkel, biológiai növényvédelemmel, valamint nemzetközi minősítésekkel – GlobalG.A.P. és GRASP – támogatva.

Frissesség és minőség: rövid út a termelőtől a fogyasztóig

A szervezett modell egyik legnagyobb előnye a gyors és rövid ellátási lánc. A termelők jellemzően két nappal a szállítás előtt kapják meg a rendelést, a betakarítás pedig a szállítás napján történik.

A reggel leszedett áru délután – jellemzően 16–17 óra között – már a raktárba kerül, így a vásárlók valódi fogyasztási érettségben kapják meg a termékeket.

Ez jelentős különbség az importárukhoz képest, amelyeket gyakran félérett állapotban szednek le, majd hosszabb szállítási láncon keresztül jutnak el a boltokba.

A fejlődés egyik legnagyobb korlátja a munkaerő és az utánpótlás hiánya. Petheő Géza szerint a kertészetekben dolgozók többsége 40–60 év közötti, miközben a fiatal generáció alig jelenik meg a szakmában. Bár a szakképzés működik, a fiatalok jellemzően csak rövid ideig maradnak, és más pályát választanak, ami hosszabb távon nagyon kockázatos az ágazat számára.

Új csatorna a piacon

Ebben a környezetben jelenik meg új értékesítési csatornaként a Kifli.hu, amely tudatosan épít a hazai termelőkre – mondta Szabó Dániel, a vállalat ügyvezetője.

A vállalat stratégiájának középpontjában a gyorsaság, a pontosság és a lefedettség áll:

  • a fővárosban 90 perces kiszállítási idővel
  • és 15 perces idősávokkal dolgoznak,

miközben már több mint 300 városban érhetők el, a lakosság több mint egyharmadát lefedve. A kínálat 15 ezer termék fölé nőtt, és a friss, helyi termékek szerepe is erősödött. A cég közel kétszáz magyar termelővel dolgozik együtt, a friss termékek forgalma egy év alatt megduplázódott, a beszállítói kínálat pedig közel 47 százalékkal bővült.

A kategóriákon belül a hús- és felvágott termékek közel kétharmada, a pékáruk mintegy fele, míg a zöldség-gyümölcs kategória több mint egyharmada származik hazai forrásból.

A működés egyik kulcsa a gyors ellátási lánc: a hajnalban betakarított áru akár 12 órán belül a vásárlókhoz kerülhet. A minőséget külön ellenőrzési rendszer biztosítja, a vásárlói bizalmat pedig 100 százalékos pénzvisszatérítési garancia erősíti.

