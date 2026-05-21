Magyarországon soha nem látott boltot nyitott a Tesco – ezt lehet tudni az első hazai Premier üzletről
Hivatalosan is megnyitott a vásárlók előtt a Premier franchise első boltja Magyarországon. A Budapesten, a Hegedűs Gyula utcában található üzletbe csütörtökön, néhány perccel reggel 8 óra után léptek be az első vevők. A Premier franchise a Tesco prémium márkája és prémium üzleti modellje. A budapesti nyitás amiatt is különleges, mivel ez a márka első boltja az Egyesült Királyságon kívül.
Ahogyan arról ősszel a Világgazdaság is beszámolt, Magyarországon először Csepelen, a Kossuth Lajos utcában nyílt meg Premier néven egy Tesco üzlet. Azt már akkor is kiemelték, hogy a márka nem csupán egy átnevezés, hanem egy kísérlet arra, hogyan tud a lánc versenyképesebb lenni a városi, gyors bevásárlások piacán. A Tesco akkor megerősítette lapunknak, hogy az új Premier tesztüzemként működik, a vásárlói visszajelzések alapján döntenek a folytatásról.
A visszajelzések pedig egyértelműen pozitívak voltak, ennek ékes bizonyítéka, hogy május 21-én megnyílt az első hivatalos Premier bolt.
Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója a megnyitón elmondta, hogy a mostani nyitást egy nagyjából két éves előkészítés előzte meg, ugyanis bár a Premier is a Tescohoz köthető, különálló márkáról, és külön üzleti modellről van szó, emiatt többek között saját beszerzési rendszert és hálózatot, és saját informatikai infrastruktúrát is ki kellett építenie. Ebből a két évből leginkább a nyitás előtti öt hét volt erőltetett menet, és bízik benne, hogy a vásárlók is elégedettek lesznek az eredménnyel.
Szatmáry Márk, a Premier franchise partnere és boltvezetője elmondta, hogy egy Magyarországon és Budapesten is újszerű megoldással szerettek volna előrukkolni, amely a kényelmi szempontokat ötvözi a fiatalos megoldásokkal. Ezek közül kiemelte a helyben sütött pékárukat, a gluténmentes termékeket valamint a helyben készült kávét is. Úgy akarták kialakítani a boltjukat, hogy a gyors tízóraira vagy ebédre vágyók igényeit is kielégítsék (kínálnak szendvicsből és üdítőből álló "menüt"), de a heti nagybevásárlást is el tudják intézni a vásárlók.
A boltvezető elmondta, hogy új márkáról van szól, így ahogyan a tesztidőszak alatt, úgy továbbra is várják a vásárlói visszajelzéseket, hogy az építő, jobbító szándékú javaslatokat beépíthessék mindennapi működésükbe.
Premier: kicsit Tesco, kicsit nem
A megnyitót követően bejártuk az első magyarországi Premier üzletet. Az bolt területe nem nagy, inkább egy közepes szupermarket méretű, ebből azonban sikerült kihozni a maximumot. Az elrendezése a gyors bevásárlásokra optimális, letisztult, átlátható, könnyen bejárható.
A termékpaletta alapján le sem tagadhatnák a Tescohoz való kötődést, ugyanis jó néhány tescós saját márkás termék visszaköszön a polcokról. Emellett persze ismert hazai és nemzetközi termékek széles választéka megtalálható. Élelmiszerek, háztartási termékek, piperecikkek, és egy péntek esti házibulihoz szükséges italok és egyéb kellékek is fellelhetőek.
Az árak sok esetben hasonlók a Tesco áraihoz, bizonyos esetekben kicsit a "nagy testvér" árai fölé lettek pozícionálva. Az akciók azonban nem ugyanazok, és ez várhatóan a jövőben is így lesz majd.