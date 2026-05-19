Deviza
EUR/HUF361,93 +0,4% USD/HUF311,82 +0,81% GBP/HUF417,89 +0,59% CHF/HUF395,1 +0,24% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,2 -0,03% CZK/HUF14,88 +0,32% EUR/HUF361,93 +0,4% USD/HUF311,82 +0,81% GBP/HUF417,89 +0,59% CHF/HUF395,1 +0,24% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,2 -0,03% CZK/HUF14,88 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89% BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabályozás
veszélyhelyzet
Ukrajna
szankciók

Csak most derült ki: fű alatt eltörölte a Tisza-kormány Orbán Viktor utolsó szankcióját az ukránok ellen – azonnal kitört a felháborodás

A NAK-alelnök szerint az EU-s többletfizetési kötelezettség meg fogja emelni a műtrágya árát Európában. Hatályát vesztette az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó veszélyhelyzeti rendelet is.
VG/MTI
2026.05.19, 19:25
Frissítve: 2026.05.19, 20:10

Május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

kormány, Tisza-kormány, magyar kormány ukrán szankciók
A kormány eltörölte a veszélyhelyzetet, ez az ukrán termékeket is érinti / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Nem tiltja már rendelet az ukrán termékek behozatalát

Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

  • búza,
  • kukorica,
  • napraforgómag,
  • repcemag,
  • liszt,
  • baromfihús,
  • tojás stb.

A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Az elszálló műtrágyaáraktól is tart a NAK és a Magosz

„Az Európai Unió által az importműtrágyára januártól bevezetett többletfizetési kötelezettség jelentősen meg fogja emelni a műtrágya árát” – hívta fel a figyelmet Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke Strasbourgban kedden.

Uniós, köztük magyar termelői szervezetek és számos európai agrár-érdekképviselet által Strasbourgban szervezett gazdatüntetésen Cseh Tibor András magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a Hormuzi-szorost érintő konfliktus okozta krízis az importműtrágyára nézve is növekvő árszintet eredményez, amit az Európai Unió vonatkozó többletfizetési kötelezettsége jelentősen tovább fog emelni. Elmondta, az európai műtrágya-felhasználásnak több mint egyharmada importból származik, döntően Oroszországból és Fehéroroszországból, valamint Észak-Afrikából érkezik.

„Noha az importműtrágyákra kivetett új uniós többlet vámfizetési kötelezettség jelentősen megdrágította a készleteket, a magyar gazdák még nem szembesülnek a drágulással, mert a kereskedők tavaly készleteket halmoztak fel. Az idei év a műtrágya-ellátottság szempontjából még nem okoz problémát” – jelezte Cseh Tibor András.

Kifejtette, hogy bár van hazai műtrágyagyártás, a Magyarországon felhasznált műtrágya jelentős része, mintegy 40 százaléka importból származik, túlnyomó része az orosz és fehérorosz piacokról. A jelenlegi európai bizottsági javaslatok (a megemelt vámtarifák ideiglenes csökkentésére) szerint az orosz és a fehérorosz műtrágya semmilyen szinten sem kap majd kivételt a többletfizetési kötelezettség alól.

Rámutatott, hogy a jövőben ezért azzal szembesülnek a magyar gazdák, hogy óriási áremelkedés lesz a műtrágya piacán. Ennek következtében a műtrágya-felhasználás, vele párhuzamosan pedig a termelés csökkenni fog. A termelésből kimaradó évek az európai piacon pedig azt fogják eredményezni, hogy még több import fog beáramlani az Európai Unióba, ami a fogyasztók szempontjából is rossz forgatókönyv. Az ugyanis, hogy nagy mennyiségű importműtrágya áramlik be Brazíliából, Ukrajnából vagy Marokkóból, veszélyezteti a fogyasztók egészségét – figyelmeztetett.

„Azért jöttünk ismét az utcára, mert érveinket a fehér abrosszal terített asztaloknál sosem hallgatták meg. Egyetlen lehetőségünk van: kijönni az utcára, és meggyőzni a közvéleményt arról, hogy a gazdák mellé kell állni. Ez nem csak a gazdák ügye, ez közös ügyünk” – jelentette ki.

Cseh Tibor András kitért arra, hogy jelentős a nyomás az európai műtrágyagyártók részéről azért, hogy többletfizetési kötelezettséggel terheljék az importműtrágyát, ami az európai műtrágya-előállítóknak ugyan előnyt jelentene, de az szerinte senkinek nem lesz jó, ha az előállítási költségek jelentősen megnőnek. Úgy véli, hogy ez nem lesz jó a gazdáknak, és a fogyasztók is meg fogják érezni az emelkedő árak mellett azt, hogy nem lesz elegendő magyar termék a polcokon.

„Egészséges európai termékeket kívánunk az asztalra tenni, ezért kérünk most védelmet és biztonságot az Európai Bizottságtól” – hangoztatta a Magosz főtitkára, a NAK alelnöke.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13103 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu