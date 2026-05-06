Fotógaléria: így adták vissza a magyarok az aranykonvojt az ukránoknak, nagyon fontos részlet derült ki – ismerős arcok tűntek fel

Az Oschadbank visszaszerezte a Magyarországon jogellenesen visszatartott értékeit – közölte az ukrán bank a közösségi oldalán.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, szerda délután rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét.

Az ukrán elnök egészen pontosan azt jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta azokat a pénzeszközöket és értéktárgyakat, amelyeket a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le két ukrán pénzszállító, vahy ahogy a közbeszédben elterjedt, az ukrán aranykonvoj elleni akció során



Ma, 2026. május 6-án az Oscsadbank visszakapta a Magyarországon jogellenesen visszatartott pénzeszközeit és értéktárgyait: 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kg banki aranyat.

A pénzeszközök és az értéktárgyak teljes mértékben visszakerültek a bankhoz; a csomagolás sértetlenségét és hitelességét az Oscsadbank képviselői tételesen ellenőrizték.

Jurij Kacion, az Oscsadbank igazgatótanácsának elnöke, aki a bank magyarországi delegációját vezette, kiemelte:

„A pénzszállító brigád jogellenes feltartóztatása, valamint az ukrán állami bank pénzeszközeinek és értéktárgyainak két hónapon át tartó magyarországi lefoglalása számos nemzetközi norma és az államközi együttműködési szabály megsértése volt. Jelenleg hálásak vagyunk Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Az értékek átadása a nemzetközi együttműködés megfelelő európai gyakorlatának megfelelően történt. Köszönetet mondunk Ukrajna elnökének, az Ukrán Nemzeti Banknak és az Ukrán Külügyminisztériumnak az állami bank törvényes érdekeinek védelmében nyújtott támogatásért.”

Emlékeztetőül az eseményekről:

2026. március 5-én Magyarországon jogellenesen feltartóztatták az Oscsadbank két pénzszállító autóját a kísérő személyzettel együtt, miközben tranzitútvonalon, Bécsből Kijevbe szállítottak 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kg banki aranyat.

A szállítás az Oscsadbank és a Raiffeisen Bank Austria közötti nemzetközi megállapodás keretében valósult meg; a rakományt a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámszabályoknak megfelelően dokumentálták.