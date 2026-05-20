Totális fordulat, először szólalt meg a Tisza az ukrán gabona botrányáról: elismerték, hogy súlyos hibát követtek el, célt ért a Fidesz – "A kormányzat sürgős intézkedéseket tett"
Reagált a Világgazdaság megkeresésére a Tisza-kormány a kedden kirobbant botrány kapcsán: akkor derült ki, hogy immáron egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.
A szerdán délután az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztériumtól kapott írásbeli válasz bár nem válaszolta meg a lapunk által feltett valamennyi kérdést, de érdemben közölt részleteket arról, hogyan alakult ki a jelenlegi súlyos helyzet.
Ahogy arról beszámoltunk, fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.
Május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.
Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a
- búza,
- kukorica,
- napraforgómag,
- repcemag,
- liszt,
- baromfihús,
- tojás.
A sor még hosszan folytatható. A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.
Ahhoz képest, hogy milyen fajsúlyos ügyről van szó – hiszen alapjaiban érinti az élelmiszer-biztonságot, illetve a magyar gazdák megélhetését –, a Tisza-kormány egyáltalán nem beszélt eddig a kérdésről. A Fidesz lépett először, a javaslatukat Gulyás Gergely frakcióvezető ismertette szerda délelőtt.
A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai – kezdte szerdai bejelentését a közösségi médiában. Rámutatott, hogy a kormány most például elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.
A Fidesz-frakció ezért a mai napon az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát. Ez május 13-ig így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt hatályban tarthatta volna, de mind ez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.
Ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk.
Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy ezt nem szabad megengedni. A jó minőségű magyar termékeket védeni kell – fogalmazott.
Ennek érdekében a Fidesz szerint a lehető leghamarabb dönteni kell arról – vagy a kormánynak, vagy az Országgyűlésnek –, hogy ezt a tilalmat újra vezesse be. „Facebook- és Netflix-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk a kormánytól” – zárta bejelentkezését Gulyás Gergely.
Ukrán gabona: először szólalt meg a Tisza-kormány a botrányáról
Ez mostanra a Tisza-kormány állítása szerint meg is történt. A Világgazdaság azt kérdezte az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztériumtól, hogy
- tervezi-e a minisztérium a szankciók visszaállítását, és ez mikor történhet meg leghamarabb,
- mi az oka annak, hogy egy hete nem született jogszabály az ukrán gabona behozataláról,
- illetve az ukrán gabonával szemben milyen eszközökkel kíván fellépni a szaktárca?
Az agrárminisztérium válaszában azt állította, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása,
így a jogalkotási hiba miatt került sor a szankciók törlésére.
Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy a Tisza-kormány, miért tartja a Fidesz-kormányt felelősnek érte, hiszen az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén fogadták el a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt.
A Tisza Párt képviselője, Melléthei-Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály – áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit – egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg.
Mindez tehát már a Tisza-ciklus időszakában történt, a hatályba lépés óta eltelt egy hétben pedig ez idáig nem korrigált a kormány. Sőt, csak azt követően szólalt meg, hogy a Fidesz fellépett az ügyben.
Mindenesetre a Világgazdaság reakciót kért a Fidesz-frakciótól is, hogy kifejthesse álláspontját a fejlemények kapcsán. A legnagyobb ellenzéki párt élt is a lehetőséggel és rávilágított, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényjavaslatot Melléthei-Barna Márton (Tisza) képviselő úr nyújtotta be az Országgyűléshez.
Az agrárminiszter úr által megküldött válaszból ezért az is következik, hogy a Tisza Párt nincs tisztában azzal, hogy milyen jogszabályokat terjeszt elő és azoknak milyen hatása van a magyar társadalomra és a gazdaságra
– emelték ki. A Tisza-kormány megalakulása óta rendelkezik minden eszközzel, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát azonnal elrendelje, a korábbi kormányra mutogatni ebben a kérdésben ezért megtévesztő és álságos.
Egyben aggasztó, hogy a Tisza-kormány a magyar gazdák és a fogyasztók védelme helyett figyelmét a Facebook-posztok gyártására és a politikai hergelésre fordítja. Ideje lenne elkezdeni kormányozni – húzták alá.
Ami viszont ennél sokkal lényegesebb, az agrárminisztérium bejelentette, hogy a kormányzat megtette a sürgős intézkedéseket, hogy
rövid időn belül az ukrán importra vonatkozó szankciók visszaállításra kerüljenek.
Azt ugyanakkor nem részletezte, hogy mindez mikor fog megtörténni. Márpedig az idő ugyancsak sürget, hiszen az ukrán gabonatermékek beáramlása máris nagyon nehéz helyzetbe hozta a magyar gazdákat. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.
Május 13. óta semmilyen akadálya nincs annak, hogy Magyarországra jöjjön az ukrán gabona, a veszélyhelyzet megszűnése után ugyanis az új kormány elmulasztotta a szankcióra vonatkozó jogszabályok megalkotását. A Magosz főtitkára szerint a magyar gazdák már most szembesülnek az olcsó ukrán dömping következményeivel, egyre gyakoribb, hogy a kereskedők az ukrán gabona behozatalával gyakorolnak nyomást a termelőkre.