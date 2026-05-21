Ukrán-gabonabotrány: megkapták a Fidesz jelzését, azonnal lépett a Magyar kormány – 1 hétig ált fent a veszély, nem lehetett tovább húzni

Bóna Szabolcs, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormány nem biztosította megfelelően az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok jogi hátterét. Bár a gazdák védelmét hangsúlyozták, a veszélyhelyzeti intézkedések megszűnésével nem maradt olyan törvényi garancia, amely hosszabb távon is fenntartotta volna a korlátozásokat.

A Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát a veszélyhelyzet eltörlésével

A miniszter álláspontja szerint ezt a helyzetet kell most rendezni: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a szabályozást, és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

Nemzeti érdek a piacvédelem

A kormányzati szándék egyértelmű: nem kívánják megengedni, hogy importtermékek – különösen Ukrajnából – veszélyeztessék a hazai termelők megélhetését vagy az élelmiszerellátás biztonságát. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar élelmiszer, a termőföld és a gazdálkodók védelme nemzeti érdek, amelynek érvényesítése elsődleges feladat. A cél kettős:

egyrészt biztosítani, hogy a fogyasztók asztalára ellenőrzött, jó minőségű élelmiszer kerüljön,

másrészt olyan piaci környezetet teremteni, amelyben a gazdák munkája kiszámítható jövedelmet biztosít.

Széles ukrán termékkörre terjedhet ki a tiltás

A készülő jogszabályok több termékkört is érintenek. A tervek szerint a korlátozások kiterjednének a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskehúsra – friss, hűtött és fagyasztott formában egyaránt –, valamint a baromfihúsra. Emellett zöldségek és gabonafélék is szerepelnek a listán, beleértve a feldolgozott, például pelyhesített vagy darált gabonatermékeket.

A miniszter szerint a részletes szabályozás kidolgozása már folyamatban van, a cél pedig az, hogy a piacvédelem jogilag is stabil alapokra kerüljön.

Már megjelentek az első szállítmányok

A tiltás feloldása után rövid időn belül megindult az import. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május 18. és 20. között összesen hat szállítmány behozatalát jelentették be Ukrajnából.

Ebből négy szállítmány fehér cukor volt, összesen 91 tonna mennyiségben – ez a termék nem szerepelt a korábbi tiltólistán. A fennmaradó két szállítmány különböző feldolgozott gabonatermékeket tartalmazott, például hántolt, lapított vagy pelyhesített formában.