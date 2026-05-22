Zelenszkij most nagyon meglepődött Magyarországon: korán örültek az ukránok, csak sikerült a Tisza-kormánynak rájuk csapni az ajtót

Lejárt Magyarországon az ukrán mezőgazdasági termékek importkorlátozása, így ismét megnyílt a piac több fontos termék előtt – írta meg péntek kora este az egyik legnagyobb ukrán újság.

Új szakaszba lépett a magyar-ukrán agrárvita, miután lejárt a korábbi importtilalom / Fotó: AlbHen

A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy lejárt Magyarországon az a rendkívüli szabályozás, amely korlátozta több ukrán mezőgazdasági termék importját.

A döntés nyomán ismét megnyílt a magyar piac számos olyan termék előtt, amelyek az elmúlt időszakban tiltólistán szerepeltek.

A korábbi korlátozás több mint húsz termékkategóriát érintett. A tiltás vonatkozott többek között a búzára, a kukoricára, a napraforgómagra, a repcére, a lisztre, a baromfihúsra és a tojásra is. Ezek az intézkedések eredetileg a magyar gazdák védelmét szolgálták az olcsó ukrán importtal szemben.

A rendkívüli jogrend megszűnésével azonban a szabályozás is kifutott. Bár a parlament több ideiglenes intézkedést állandó törvénnyé alakított, az ukrán mezőgazdasági termékek tilalma végül nem került be az új jogszabálycsomagba.

A Tisza-kormány napokkal később elsimerte, hogy jogalkotási hiba történt.

A magyar gazdák nem kérnek az ukrán dömpingből

Ez komoly felháborodást váltott ki az agráriumban. Az egyik legnagyobb magyar gazdaszervezet, a MAGOSZ szerint a jelenlegi rendszer nem nyújt elegendő védelmet a hazai termelőknek. A szervezet azt követeli, hogy a kormány jogszabályban rögzítse az ukrán agrártermékek importkorlátozását.

A gazdák attól tartanak, hogy a korlátozások megszűnése után jelentősen nőhet a verseny a magyar piacon. Szerintük az olcsóbb ukrán termékek letörhetik a hazai árakat, ami különösen nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gabona- és állattenyésztő ágazatot.

Az ügy azért is érzékeny, mert az elmúlt években több európai országban is komoly feszültséget okozott az ukrán mezőgazdasági import. A kelet-európai gazdák rendszeresen arra panaszkodtak, hogy az ukrán termékek nagy mennyiségben és alacsony áron jelennek meg a piacon, miközben az uniós termelőknek szigorúbb szabályokat kell betartaniuk.

Teljesen azonban nem tűnt el az ellenőrzés: az importőröknek továbbra is jelenteniük kell a behozott termékeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé.

Ez valamelyest lehetővé teszi az állam számára a piac nyomon követését, de a gazdák szerint ez önmagában kevés.