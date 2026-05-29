Uniós pénz: Vitézy Dávid rögtön elmondta, mire fogják elkölteni a 16,4 milliárd eurót Magyarországon – megnevezte a legfontosabb projekteket

Történelmi megállapodás Brüsszelben: 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyből rengeteg projektet indítunk a közlekedés fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére – írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken délután az uniós pénzek fejleményére reagálva.

Vitézy Dávid azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen közös sajtótájékoztató tartott. Ezen az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy amennyiben a magyar országgyűlés megszavazza az elvárt reformokat, megindul mintegy 16,4 milliárd euró fokozatos kifizetése Magyarországnak.

Ez mintegy 6000 milliárd forintnak felel meg, amelyet eddig az EU visszatartott a magyar gazdaság elől. Az eddig is ismert volt, hogy az utaléshoz augusztis 31-ig a magyar parlamentnek el kell fogadnia azokat a jogszabályokat, amelyet Brüsszel elvár Magyarországtól a forrásokért cserébe.

Lényegében ezt erősítette meg most von der Leyen és Magyar Péter megállapodása. A reformok kapcsán is előrelépések történtek de ezeket nem tárták fel részleteiben a felek.

Mindenesetre Vitézy Dávid értékelése szerint sikerült megállapodni az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal.

Így nagy bizonyossággal jelenthetjük be, hogy összesen 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyet Magyarország újjáépítésére és a magyar gazdaság beindítására tudunk felhasználni.

Hetek óta dolgozunk ezen a megállapodáson Magyar Péterrel és a kormány tagjaival, az elmúlt 48 órában gyakorlatilag alvás nélkül, de megérte – fogalmazott. Vitézy Dávid kitért a vállalásokra is. Szerinte ezek egyértelműen a magyar állampolgárok érdekeit szolgálják:

szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be,

megerősítik a korrupció ellen fellépő Integritási Hatóság jogköreit,

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez,

erősítik az egyetemi autonómiát,

valamint felülvizsgálják a közpénzek kiszervezésére létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét.

Vitézy Dávid kommentárja szerint az új kormány ezekért a forrásokért cserébe valójában nem is új vállalásokat tett, hanem a saját programját kezdte végrehajtani.