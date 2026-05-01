Ursula von der Leyen közölte a nagy hírt, Magyarországon nagyon sokaknak nem fog tetszeni: mostantól életbe lépett az új szabály az EU-ban

A mai naptól az EU–Mercosur-megállapodás ideiglenesen hatályba lép – közölte pénteken a közösségi médiában Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen közölte a nagy hírt, Magyarországon nagyon sokaknak nem fog tetszeni / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke szerint az előnyök már mostantól valóságosak és láthatóak. Azt állította, hogy

a vámok elkezdenek csökkenni,

a vállalatok hozzáférést kapnak új piacokhoz,

a befektetők megkapják a számukra szükséges kiszámíthatóságot.

Az ideiglenes alkalmazás meg fogja mutatni a megállapodás kézzelfogható előnyeit. És azt is, miként kezeltük a jogos kifogásokat. Ezzel az Európai Parlament és a tagállamok számára a lehető legteljesebb, bizonyítékokon alapuló képet nyújtjuk – fogalmazott az X-en.

Today, the EU-Mercosur agreement begins to apply provisionally.



The benefits are real and visible as of now.



Tariffs start falling.



Companies are gaining access to new markets.



Investors have the predictability they need.



Provisional application will show the agreement’s… pic.twitter.com/VHr5FEA1v8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 1, 2026

Ursula von der Leyen közölte a nagy hírt a Mercosurról

Több mint 25 évig tartó tárgyalások után pénteken tehát ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) közötti kereskedelmi megállapodás.

Az Euronews arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke a jogi kifogások ellenére is keresztülvitte a Mercosur alkalmazását, noha az Európai Unió Bírósága előtt zajlik egy eljárás a kérdésben. Ursula von der Leyen ezzel a lépésével gyakorlatilag megkerülte a megállapodás teljes körű ratifikáláshoz szükséges parlamenti jóváhagyást.

A megállapodás a két fél közötti kereskedelemben túlnyomó részben eltörli a vámokat, így több mint 700 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezetet hozott létre az EU és a Mercosur-országok között.

A Mercosurt azonban tömegek ellenzik. Arra figyelmeztetnek, hogy az új szabályrendszer gyengítheti a környezetvédelmi normákat az élelmiszerbiztonságot és kárt okozhat az EU mezőgazdasági ágazatának.

Ettől függetlenül az Európai Bizottság január 17-én aláírta a megállapodást, miután megszerezte a tagállamok többségének támogatását. Több ország azonban továbbra is ellenzi az egyezséget, élükön Franciaországgal.

Számos uniós gazdálkodó is élesen fellépett a Mercosur ellen. Ezrek vonultak utcára egész Európában traktorokkal, hogy tiltakozzanak a szerintük tisztességtelennek számító importverseny ellen. Viszont olyan nagyhatalmak, mint Németország és Spanyolország teljes mellszélességgel beálltak a kereskedelmi alku mögé, mert a fokozódó geogazdasági feszültségek közepette új piacokhoz akarnak hozzáférni.