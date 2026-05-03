Ursula von der Leyen óriási hibát követett el: már a saját barátai is megtámadták az uniós bíróságon – "Még nincs minden lefutva"

Még nincs minden lefutva – így fogalmazott Győri Enikő a közösségi oldalán annak kapcsán, hogy pénteken hatályba lépett a Mercosur egyezmény ideiglenes kereskedelmi része. Az európai politikus olyan forgatókönyvet vázolt fel, amely megrengetheti Ursula von der Leyen pozícióját.

Ursula von der Leyen óriási hibát követett el: már a saját barátai is megtámadták / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, több, mint 25 év tárgyalás után, 2026. május 1-jén ideiglenesen hatályba lépett az EU–Mercosur megállapodás. Ez a szerződés egy 720 milliós piacot kapcsol össze, és a vámok 91 százalékát eltörli.

Brüsszel ezt sikerként ünnepli, de a valóság ennél jóval árnyaltabb és sok szempontból aggasztó is – hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP képviselője. Először is az Európai Parlament jóváhagyása továbbra is hiányzik, ráadásul jogi felülvizsgálatot is kért az Európai Bíróságtól.

Mert mint jogalkotók, kifejezetten megkérdőjeleztük annak jogszerűségét, hogy a megállapodást kettéosztották, ezzel lehetővé téve, hogy annak kereskedelmi része a megállapodás többi részétől függetlenül lépjen hatályba, mindenféle parlamenti vélemény, állásfoglalás nélkül. A kérdés tehát egyáltalán nem jelentéktelen – magyarázta.

Ursula von der Leyen óriási hibát követett el: már a saját barátai is megtámadták

Ha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy a megállapodás bármely része ellentétes az uniós joggal, az egész folyamat újraindulhat, és a felek visszatérhetnek a tárgyalóasztalhoz. Csakhogy ez a jogi eljárás várhatóan több mint egy évet vesz igénybe.

Hiba, az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság úgy döntött: sem a bíróság döntését, sem az Európai Parlament állásfoglalását nem várja meg. "Ezzel teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással, ami súlyos kérdéseket vet fel a demokratikus kontrollról, az átláthatóságról. Az egyezmény úgy lép hatályba, hogy az Európai Parlamentben sem folyt róla érdemi vita".

Győri Enikő arra is rávilágított, hogy nemcsak Magyarország, hanem más tagállamok is komoly aggályokat fogalmaznak meg.

Lengyelország április 24-én jelentette be, hogy élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi kockázatokra hivatkozva az egyezményt megtámadja az Európai Bíróság előtt.

A magyar álláspont is kimondja, hogy az egyezményben beépített védintézkedések

nem nyújtanak megfelelő biztonságot, nem kezelik a magyar gazdaság érzékeny ágazatait. Könnyen előállhat az a helyzet, hogy egy teljes magyar iparág elveszíti belső exportpiacait, miközben az uniós szintű összesített adatok miatt mégsem aktiválódnak a szükséges védelmi mechanizmusok.

Ez az egyezmény tovább nehezíti az európai gazdák helyzetét, akik már most is jelentős nyomás alatt állnak az EU–Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás, valamint a készülő EU–India, EU-Mexikó és EU–Ausztrália egyezmények együttes hatásai miatt.