Már az AI lett a magyarok kedvenc utazási irodája – negyedmilliót költünk egy egyhetes útra: ezen múlik az idei szezon
A mesterséges intelligencia gyors ütemben formálja a magyarok utazásokhoz való hozzáállását, utazási szokásait. Az AI a keresés mellett immár egyre gyakrabban az utazási döntésekben is támogatja az utazókat – derült ki a Visa és az MBH Bank közös, utazási és fizetési szokásokat bemutató sajtótájékoztatóján.
A Visa felmérése alapján az utazó magyar válaszadók 13 százaléka rendszeresen, 24 százaléka alkalmanként, 21 százaléka ritkán használ mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, ez több mint hétszeres növekedést jelent az előző évhez képest. A kutatás nyolc kelet és közép-európai országot (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia) vett górcső alá.
Kelemen Tamás, a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy habár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmű utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.
A leggyakrabban
- helyi tippek és ajánlások keresésére,
- a legjobb ajánlatok felkutatására,
- valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják.
A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51 százaléka teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nemcsak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik.
Így tervezik meg utazásukat a magyarok
A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úticélt választ. A kontinensen belül Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.
A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79 százalék. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés,
a válaszadók 68 százaléka előre megtervezi utazási büdzséjét, ez egy átlagos egyhetes nagyalás esetén átlagosan 260 582 forint/fő/utazás.
A magyar utazók 58 százaléka használ AI-eszközöket utazástervezésre. Közülük:
- helyi tippek és ajánlások keresésére 55 százalék,
- a legjobb ajánlatok felkutatására 36 százalék,
- logisztikai és közlekedési kérdések megoldására 36 százalék,
- általános inspirációra 35 százalék,
- részletes útiterv készítésére 31 százalék,
- nyelvi segítségkérésre 30 százalék használja.
Külföldön is egyre bátrabban használunk bankkártyát
Az MBH Bank friss kutatása megerősítette, hogy a magyarok jelentős része (mintegy 60 százalék) 2026-ban is tervez, főleg a nyári hónapokban hosszabb-rövidebb utazást. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetést már a megkérdezettek több mint fele alkalmazza.
A kutatás szerint az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások. A megkérdezettek csaknem negyede a SZÉP kártya rendelkezésre álló egyenlegét is felhasználja a belföldi nyaraláshoz kapcsolódó kiadások fedezésére. A kutatás szerint az utazók különösen az utazási szezonban értékelik a gyors és egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat, amelyek terjedésével természetes módon erősödik a bankkártya digitalizációja is, amely a mindennapi fizetési szokásokon túl egyre inkább a nyaralások során is jelen van.
„Ez segíti az MBH SZÉP kártya digitalizációját is, amelynek célja, hogy a juttatás még kényelmesebben beépüljön az utazáshoz kapcsolódó fizetési szokásokba” – mondta Várady Eszter, az MBH Bank daily banking vezetője, aki kiemelte, hogy a digitalizáció és a fizetés kényelme és biztonsága már alapelvárás, különösen külföldön, ahol az utazások során gyakoriak az előre nem tervezett kiadások. Ugyanis a válaszadók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy terven felül többet költött nyaralása során. Aki túllépi a tervezett keretet, átlagosan 10 százalékkal költ többet.
Kihívások előtt áll a magyar turizmus
Magyarország adja a GDP 14 százalékát a turizmus adja. Idén áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0 százalékkal, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal marat el az egy évvel korábbitól a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Ez a külföldi vendégek számának csökkenésére vezethető vissza.
Az első négy hónap összességében még pozitív, így aggodalomra nincs ok Horti Flóra, az MBH Bank Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője szerint, ám lesznek kihívások a szektor előtt. Hozzátette, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanása után történt egy kis megtorpanás és átrendeződés, de az utazási kedv és igény összességében megmaradt. Ugyanakkor a Hormuzi-szoros lezárása miatti üzemanyaghiány és kerozinhiány miatt jelentős az aggodalom a légi közlekedés szereplői és az utasok körében egyaránt.
Tavaly 1450 milliárd forintot hagytak Magyarországon a külföldi turisták. Ennek 40 százaléka az ázsiai és észak-amerikai vendégektől származott. Ha ez elmaradna, az jelentős visszaesést okoznak.
Az utazások során a devizapiac is mindig érdekes kérdés. A tavalyi évhez képest 12 százalékkal erősödött a forint, így a külföldi utazás olcsóbbá vált a magyarok számára. Ugyanakkor a hazai védett üzemanyagárral szemben külföldön drágább a tankolás, ez az autóval utazókat érzékenyen érintheti.
Digitális boom zajlik Magyarországon: egyre több a plasztik, kevesebb a bankjegy
A Mastercard Magyarország május közepén egy háttérbeszélgetésen számolt be a dinamikusan átalakuló hazai fizetési piac sajátosságairól, jövőjéről, valamint kihívásairól. A fejlett és integrált digitális megoldások kényelmesek, ebből kifolyólag egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a felhasználók körében, s ha a pozitív irányú trendek folytatódnak, hamarosan otthon lehet hagyni a bankkártyát, és elég lesz a mobilokat zsebben tartani.
„A kártyapenetráció közel 100 százalékra emelkedett, a több kártyával rendelkezők aránya pedig 32 százalékkal nőtt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden felnőttnek és egyre több kiskorúnak van bankkártyája” − számolt be a piac sajátosságairól Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere, majd arról is beszélt, hogy a felhasználók egyre inkább a digitális megoldások felé fordulnak.
Hozzátette, hogy az online vásárlások túlnyomó része mobilról történik, egyre többen a digitalizált kártyákat preferálják, ám megbízhatósági szempontok miatt az ügyfelek 66 százaléka ragaszkodik a plasztikhoz.