Már az AI lett a magyarok kedvenc utazási irodája – negyedmilliót költünk egy egyhetes útra: ezen múlik az idei szezon

A mesterséges intelligencia gyors ütemben formálja a magyarok utazásokhoz való hozzáállását, utazási szokásait. Az AI a keresés mellett immár egyre gyakrabban az utazási döntésekben is támogatja az utazókat – derült ki a Visa és az MBH Bank közös, utazási és fizetési szokásokat bemutató sajtótájékoztatóján.

Az utazások megtervezéséhez a magyarok több mint fele használ mesterséges intelligenciát / Fotó: Shutterstock

A Visa felmérése alapján az utazó magyar válaszadók 13 százaléka rendszeresen, 24 százaléka alkalmanként, 21 százaléka ritkán használ mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, ez több mint hétszeres növekedést jelent az előző évhez képest. A kutatás nyolc kelet és közép-európai országot (Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia) vett górcső alá.

Kelemen Tamás, a Visa regionális üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy habár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmű utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.

A leggyakrabban

helyi tippek és ajánlások keresésére,

a legjobb ajánlatok felkutatására,

valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják.

A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51 százaléka teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nemcsak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik.

Így tervezik meg utazásukat a magyarok

A felmérés szerint a magyarok 65 százaléka belföldi utazást tervez, míg 47 százalékuk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63 százaléka ebben az időszakban utazna. A külföldre utazók 93 százaléka európai úticélt választ. A kontinensen belül Horvátország, Ausztria és Olaszország a legkedveltebb desztinációk.