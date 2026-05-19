Több száz utas vár a pénzére – megindult az eljárás a becsődölt magyar utazási iroda ellen

A hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni. A BFKH az április 30-i döntésében felhívta az utazási iroda figyelmét, hogy ha nem képes az utasoknak a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, akkor ezt jeleznie kell a kormányhivatalnak és a biztosítótársaságnak. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, ezért nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasoknak teljesített, illetve nem teljesített visszafizetést.

Vizsgálják, hogy képes-e a társaság rendezni a kárt

Május 18-án vizsgálat indult a társaság fizetőképességének megállapítására. Ha a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, akkor a BFKH soron kívül felhívja az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot, hogy kezdje meg a kárrendezést. Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nek nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon.

A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben nem vesz részt – ismertette közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság „pénztárcabarát utak” hívószóval. A problémák a károsultak beszámolói szerint viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak – írja a Turizmus.com.

A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolókból az derül ki, hogy a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.

A fogyasztói kifogások leggyakoribb eleme az utolsó pillanatban történő módosítás vagy lemondás volt, mindeközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett Travel Teachers Kft. likviditási gondjaihoz.

A Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16 millió 440 ezer forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt.-nél. Kérdés azonban, hogy egy esetleges tömeges kártalanítás során mire lehet elegendő ez a vagyoni biztosíték. A károsultak beszámolói között ugyanis több százezer, sőt egyes esetekben milliós nagyságrendű befizetések is szerepelnek, miközben a biztosító legfeljebb a meghatározott biztosítási összeg erejéig köteles helytállni. A biztosítói kártalanítás pedig akkor indulhat meg, ha a társaság bizonyíthatóan nem képes saját forrásból rendezni az utasok követeléseit – derül ki az Origo cikkéből.