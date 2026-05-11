Drágulhatnak a Temu- és Shein-rendelések az új EU-s vámok miatt – de akár be is nyelhetik a pluszterhet a vállalatok

Az átmeneti rendszer szerint 2026. július 1-jétől 3 eurós átalányvámot kell fizetni minden 150 euró alatti termékkategóriára. Ez nem csomagonként, hanem kategóriánként értendő. A változtatás célja, hogy az európai kereskedők versenyhátránya csökkenjen, és szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek az EU-ba érkező, gyakran olcsó vagy kifogásolható minőségű termékek – emlékeztet cikkében az Origo.

Ki fizeti a vámot?

A lap kitér rá, hogy a vám formájában jelentkező többletköltség végső soron a vásárlót terheli, függetlenül attól, hogy a fizetés lebonyolítása milyen módon történik. Ebben ugyanis lehetnek eltérések.

A nagy piacterek többsége az úgynevezett IOSS-rendszert használja, így a vámot már vásárláskor hozzáadhatják az árhoz, azaz a vásárló a rendelés leadásakor meg is fizeti a vámot.

Ám ha egy webshop nem kezeli ezt automatikusan, akkor a vámkezelést a kézbesítő vagy a posta intézi, és a díjat átvétel előtt kell rendezni.

A tételes vám pedig azt jelenti, hogy nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni a vámot. Például ha egy rendelésben különböző vámtarifába tartozó ruhák vannak, több vámot is felszámíthatnak. Egy selyem- és egy gyapjútermék együtt már két kategóriának számíthat, vagyis összesen 6 euró pluszköltséget jelenthet.

A piacot és a fogyasztókat is védené az EU

Az EU szerint a kis csomagok száma robbanásszerűen nőtt: 2024-ben már 4,6 milliárd ilyen küldemény érkezett az unióba, amelyek 91 százaléka Kínából származott. Brüsszel szerint az új szabályok:

védik az európai vállalkozásokat,

segítik a tisztességesebb versenyt,

és növelik a vámbevételeket.

Az átmeneti rendszer várhatóan 2028-ig marad érvényben, később pedig az új uniós vámügyi rendszer válthatja fel.

Akkor most tényleg drágább lesz minden ezeknél a rendeléseknél?

Nem feltétlenül. Bár az új vámok pluszköltséget jelentenek, elképzelhető, hogy a nagy online platformok részben átvállalják ezeket, vagy csökkentik az áraikat, hogy megtartsák vásárlóikat.

A Temu és a Shein korábban is gyorsan alkalmazkodott a piaci változásokhoz, ezért nem kizárt, hogy a jövőben kedvezményekkel vagy árcsökkentéssel próbálják ellensúlyozni az új vámokat.