Deviza
EUR/HUF355,87 +0,18% USD/HUF302,21 +0,09% GBP/HUF412,2 +0,41% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,96 +0,18% RON/HUF68,39 +0,55% CZK/HUF14,63 +0,14% EUR/HUF355,87 +0,18% USD/HUF302,21 +0,09% GBP/HUF412,2 +0,41% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,96 +0,18% RON/HUF68,39 +0,55% CZK/HUF14,63 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77% BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vám
temu
rendszer
online
euró

Drágulhatnak a Temu- és Shein-rendelések az új EU-s vámok miatt – de akár be is nyelhetik a pluszterhet a vállalatok

Az Európai Unió 2026 júliusától megszünteti a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagok vámmentességét. Az új szabályok főként az olyan online piactereket érintik, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress, amelyek eddig vámmentesen küldhettek kis értékű termékeket az EU-ba. Ez azt jelenti, hogy tételes vámok jönnek július 1-jétől az EU-n kívüli webáruházakból és online piacterekről érkező rendelésekre.
VG
2026.05.11, 16:51
Frissítve: 2026.05.11, 17:04

Az átmeneti rendszer szerint 2026. július 1-jétől 3 eurós átalányvámot kell fizetni minden 150 euró alatti termékkategóriára. Ez nem csomagonként, hanem kategóriánként értendő. A változtatás célja, hogy az európai kereskedők versenyhátránya csökkenjen, és szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek az EU-ba érkező, gyakran olcsó vagy kifogásolható minőségű termékek – emlékeztet cikkében az Origo.

Temu Marketplace Stock Photo Illustrations, vám
Hamarosan életbe lépnek az EU új vámszabályai, ezek érinteni fogják a magyar fogyasztók EU-n kívüli online rendeléseit is (illusztráció) / Fotó: NurPhoto via AFP

Ki fizeti a vámot?

A lap kitér rá, hogy a vám formájában jelentkező többletköltség végső soron a vásárlót terheli, függetlenül attól, hogy a fizetés lebonyolítása milyen módon történik. Ebben ugyanis lehetnek eltérések. 

  • A nagy piacterek többsége az úgynevezett IOSS-rendszert használja, így a vámot már vásárláskor hozzáadhatják az árhoz, azaz a vásárló a rendelés leadásakor meg is fizeti a vámot.
  • Ám ha egy webshop nem kezeli ezt automatikusan, akkor a vámkezelést a kézbesítő vagy a posta intézi, és a díjat átvétel előtt kell rendezni.

A tételes vám pedig azt jelenti, hogy nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni a vámot. Például ha egy rendelésben különböző vámtarifába tartozó ruhák vannak, több vámot is felszámíthatnak. Egy selyem- és egy gyapjútermék együtt már két kategóriának számíthat, vagyis összesen 6 euró pluszköltséget jelenthet.

A piacot és a fogyasztókat is védené az EU

Az EU szerint a kis csomagok száma robbanásszerűen nőtt: 2024-ben már 4,6 milliárd ilyen küldemény érkezett az unióba, amelyek 91 százaléka Kínából származott. Brüsszel szerint az új szabályok:

  • védik az európai vállalkozásokat,
  • segítik a tisztességesebb versenyt,
  • és növelik a vámbevételeket.

Az átmeneti rendszer várhatóan 2028-ig marad érvényben, később pedig az új uniós vámügyi rendszer válthatja fel.

Akkor most tényleg drágább lesz minden ezeknél a rendeléseknél?

Nem feltétlenül. Bár az új vámok pluszköltséget jelentenek, elképzelhető, hogy a nagy online platformok részben átvállalják ezeket, vagy csökkentik az áraikat, hogy megtartsák vásárlóikat.

A Temu és a Shein korábban is gyorsan alkalmazkodott a piaci változásokhoz, ezért nem kizárt, hogy a jövőben kedvezményekkel vagy árcsökkentéssel próbálják ellensúlyozni az új vámokat.

Így, bár az EU-s rendeléseknél biztosan megjelenik majd egy új költségelem, az még nem egyértelmű, hogy a vásárlók végül mennyivel fizetnek majd többet.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu