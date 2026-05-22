Megszólalt Varga Mihály az erős forintról: nekik segített, de baj lehet Magyar Péter tervéből

Varga Mihály jegybankelnök szerint a frissen megalakult kormány azon célja, hogy Magyarország 2030-ra készen álljon az euró bevezetésére, megvalósítható, ha erre elég erős politikai akarat mutatkozik.

Kérdéses persze, hogy az eltérő célú gazdasági szereplők hogyan értékelik majd a nemzeti valuta további erősödését, mivel az exportra termelő vállalatok nagy vesztesei lehetnek a tartósan erős forintárfolyamnak. A folyamat összetett, a viták pedig, úgy néz ki, elkerülhetetlenek lesznek.

Varga Mihály szerint vitákra kell számítani

Az euró bevezetéséhez vezető úton elkerülhetetlen lesz a forint további erősödése, ami az infláció mérsékléséhez hozzájárul majd, de vannak olyan piaci szereplők, akiket érzékenyen érintene egy ilyen irányú változás:

Vitára számítok (...). Már a jelenlegi, nagyjából 360 forintos euróárfolyam mellett is biztosan vannak vállalkozások, főként exportőrök, amelyek azt mondják, hogy ez erős, és gyengíteni kellene. Úgy gondolom, ezek az érvek elő fognak kerülni

− vélekedett a jegybankelnök.

Nem csupán Varga Mihály szerint tartogat kihívásokat a közös európai uniós valuta bevezetése, erre a Lámfalussy Lectures szakmai konferencián többek között a lengyel és az osztrák jegybankelnök is felhívta a résztvevők figyelmét.

A Lámfalussy Lectures-t évente egy alkalommal rendezik meg, olyan prominens előadókat hívnak meg Magyarországra, akik a globális gazdaságpolitikát, ezen belül kiemelten a monetáris politikát és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdésekről formált nézeteiket osztják meg egymással és a szakmai közönséggel.

Az GDP-arányos államadósság jelenleg 77 százalékon áll, ami régiós viszonylatban nem kiemelkedő, azonban az államháztartási hiány magas, ráadásul az euró bevezetése előtt két évet kell eltölteni az európai árfolyam-mechanizmus (ERM II) rendszerében, ami tovább szűkítené a jegybank mozgásterét.