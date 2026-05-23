Továbbra is folyik a nyomozás az MNB alapítványainak ügyében, miközben az intézet szakemberei a károk minimalizálásán dolgoznak. Varga Mihály szerint már eddig is tetemes összegeket sikerült visszaszerezni, az általa képviselt paradigmaváltás miatt pedig az alapítványok hamarosan megszűnhetnek.

Újabb részletek derültek ki az MNB alapítványainak ügyéről: Varga Mihály tiszta vizet öntött a pohárba / Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály régen beszélt utoljára Matolcsyval

A jegybankelnök az M5 stúdiójában Csuhaj Ildikó vendége volt, a beszélgetés egy pontján témaként felmerült Matolcsy György neve. A műsorvezető azt szerette volna megtudni, hogy Varga Mihály mikor beszélt utoljára elődjével:

Régen beszéltem vele, amióta hivatalban vagyok nem is volt ilyen találkozó

− fogalmazott válaszában az MNB elnöke, majd rámutatott arra is, hogy munkájához, valamint az intézmény működéséhez erre nincs is szükség. Amikor az újságíró arról érdeklődött, hogy történt-e átadás-átvétel az elnök és elődje között, Varga Mihály úgy válaszolt, hogy ilyen jellegű személyes találkozóra sem került sor.

Varga Mihály véleménye a botrányokról

Varga Mihály 2025. március 4-én vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását, ahova határozott célokkal érkezett:

Én ide határozott célokkal érkeztem, tehát nem úgy jöttem, hogy bármi lesz, elfogadom

− fogalmazott az elnök, majd emlékeztetett arra, már a parlamenti meghallgatásán is leszögezte, hogy olyan jegybankot akar, ami az alaptevékenységére koncentrál, mivel ettől eltérni csupán indokolt esetben szabad és lehet.

Az alapítványok korábbi működése azt mutatta, hogy a jegybank eltért az alaptevékenységétől

− fogalmazott meg éles kritikát Varga Mihály, majd hozzátette, hogy ezért nagyon fontos döntést kellett meghozni az ügyben. Elmondása szerint azt kellett kideríteni, hogy az alapítványokba helyezett vagyon menthető-e, és amennyiben igen, mekkora arányban.

A vagyonmentés, valamint az alapítványok pénzügyi helyzetének átfogó feltérképezése hatalmas feladatot jelent a nemzeti bank számára, ám az intézet úgy határozott, hogy megteszi a szükséges lépéseket, amivel az adófizetők érdekeit szolgálja:

Vagyonmentést kezdtünk el az alapítványnál és ennek szerencsére megvannak az első eredményei. Új vezetés került a kuratórium, valamint az alapítványhoz tartozó vagyonkezelő élére

− mondta Varga Mihály, és beszámolt az aktualitásokról is:

megközelítőleg százmilliárd forint értékű vagyon került visszaszerzésre, továbbá

az alapítványok működése racionálisabb lett,

megszűnt az átláthatatlan cégháló,

valamint megszűntek fizetési opciók is, amivel több tízmilliárd forint menekült meg.

A kormány tehetetlen volt

Az alapítványok létrehozásakor az elsődleges szempont az volt, hogy az MNB elsődleges céljainak megfelelően és azokkal összhangban működjenek, amitől az előző vezetés eltért − ismertette álláspontját Varga Mihály, majd azt mondta, hogy ebben a formában nincs szükség az alapítványokra.

Az alapítványok az első években az ellenőrző szervek által validáltan működtek, de aztán valami történt, valami megváltozott. Mi szükség volt az ingatlanportfólióra, vagy a nemzetközi tőzsdén jegyzett részvényekre? Ez hol tartozik hozzá a jegybank alapfeladatához? Sehol

− kritizálta az MNB előző vezetését Varga, aki korábban még pénzügyminiszterként kezdeményezte, hogy a jegybank felügyelőbizottságának vizsgálati hatásköre terjedjen ki az alapítványokra és az intézet leányvállalataira is. A kezdeményezést akkor Matolcsy György erősen támadta.