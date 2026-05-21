Varga Mihály fontos részleteket árult el az MNB és a Tisza-kormány viszonyáról

Kármán András pénzügyminiszterrel az alapkérdésekben összhangot lát és a következő időszakban kedvező gazdaságpolitikai együttműködésre számít a Tisza-kormánnyal - erről beszélt egy műsorban Varga Mihály, MNB elnök, aki nyitott egy találkozóra Magyar Péterrel is.
2026.05.21, 19:57

A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy podcast műsorban beszélt a Tisza-kormány és a jegybank közötti együttműködésről. Varga Mihály szerint a Tisza-kormány céljai gazdasági értelemben egyelőre összhangban vannak a jegybank céljaival, azonban a további eredményes működés kulcsa az intézményi függetlenség biztosítása.

Varga Mihály fontos részleteket árult el az MNB és a Tisza-kormány viszonyáról  / Fotó: Ladóczki Balázs

Gyors helyzetjelentés Varga Mihálytól

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, valamint a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is. A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás pedig jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia. A MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át − összegezte az eredményeket a jegybank elnöke.

Az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség − hangsúlyozta Varga Mihály, majd arról is beszélt, hogy 

Kármán András pénzügyminiszterrel az alapkérdésekben összhangot lát és a következő időszakban kedvező gazdaságpolitikai együttműködésre számít, továbbá nyitott egy találkozóra Magyar Péterrel is.

Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum ambiciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező lenne a gazdaságra, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során.

A jegybankelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek.

Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt

 − fogalmazott Varga Mihály.

Az MNB alapítványáról

A működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek − ismertette az aktualitásokat a jegybankelnök, majd hozzátette, hogy elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kíván nyilatkozni, annyit azonban elárut, hogy a jegybanki céloktól eletérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

„A székházfelújítás vizsgálatakor szerződésdzsungelbe ütköztünk” − fogalmazott Varga Mihály, majd rámutatott, hogy a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják, ezért intézménye minden eszközzel segíteni fogja az ügy felderítését.

 

