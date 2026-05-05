Varga Mihály: a háborúk és válságok közepette is stabil maradt a magyar pénzügyi rendszer

Olyan turbulens és nehezen kiszámítható időket élünk, amikor a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény – jelentette ki Varga Mihály a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián tartott előadásában. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a jegybankelnök hangsúlyozta: a kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni.

Varga Mihály szerint a magyar pénzügyi rendszer ellenállóbb, mint a korábbi válságok idején volt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály rámutatott, hogy a jelenlegi évtizedben a konfliktusok és a bizonytalanság korát éljük:

az orosz–ukrán háború még mindig tart,

az Egyesült Államok vámpolitikai döntései a kereskedelmet gátolják,

az iráni konfliktus hatására pedig jelentősen megugrottak a globális energiaárak.

Mindezek mellett az is megállapítható, hogy Európa gazdasági teljesítménye – hasonlóan a korábbi évek tendenciájához – idén is mérsékeltebb lesz, mint az Egyesült Államok vagy Kína növekedése.

A jegybankelnök kiemelte:

jelen körülmények között létfontosságú, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősebbek, mint 2022 kezdetén – a fizetési mérleg többletet mutat, a forintárfolyam folyamatosan erősödik, a tartalékok pedig historikusan magas szinten, 60 milliárd euró közelében járnak.

Varga Mihály emlékeztetett: az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az infláció hazánkban, ami a termékek széles körét érintette. Mint mondta: az iráni konfliktus hatásainak hazai árakba való begyűrűzése emeli ugyan az inflációt, ugyanakkor az erősebb forint és a védett ár is mérsékli az áremelkedés ütemét.

A jegybankelnök kitért arra is: az infláció jövőbeli alakulásának szempontjából az iráni konfliktus mellett az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései kiemelt jelentőséggel bírnak.

Varga Mihály leszögezte: a magyar bankrendszer – az eurózóna bankrendszeréhez hasonlóan – stabil, megfelelő likviditási többlettel és szabad tőketartalékkal rendelkezik. Az elmúlt évek magas, nemzetközi szinten is kiemelkedő jövedelmezősége nagyban hozzájárult a stabilitáshoz, amelynek köszönhetően a bankszektor egy dinamikusan bővülő hitelkereslet kiszolgálására is képes lenne – fejtette ki a jegybankelnök.