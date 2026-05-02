Varga Mihály figyelmeztette Tisza-kormányt: erre az ítéletre készülnek a hitelminősítők Magyarországról – "Elérkezik az igazság pillanata"

Terjedelmes interjút adott Varga Mihály, amelyben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke részletesen beszélt a forint árfolyamáról, inflációról, a magyar költségvetésről, a Tisza-kormányról és a hitelminősítők várható ítéletéről.

A jegybank 2025 tavaszán hivatalba lépett vezetőjét a HVG kérdezte a monetáris és a fiskális politikáról.

Arról, hogy a Goldman Sachs prognózisa szerint három hónap múlva 355, fél év múlva 350, az év végén 345 forint lesz az euró árfolyama, és azt javasolja, hogy a 350-es szintig érdemes spekulálni a magyar valuta erősödésére, először is úgy reagált, hogy a piacokon a választás óta erőteljes forinterősödés figyelhető meg, a tízéves lejáratú állampapír hozama is látványosan beszakadt – másfél százalékponttal olcsóbb, mint korábban –, és a tőzsde is szárnyal.

Erre az új helyzetre a monetáris politikának is reagálnia kell. Elsődleges mandátumuk az árstabilitás elérése és fenntartása, ezzel a szemüveggel nézik a fejleményeket.

Bár nincs nominális árfolyamcélunk, a forint árfolyamának erősödése segít minket abban, hogy az inflációs célunkat elérjük. Kérdés azonban, hogy az új kormány hogyan hasznosítja ezt a bizalmi tőkét.

A Goldman Sachs helyében kicsit óvatosabb lennék a jövendöléssel.

Ha tisztul a helyzet, amelyben a piac indokolatlan elvárásokat is támaszt az új kormánnyal szemben, akkor lehet megítélni, milyen árfolyamra számíthatunk az év további részében – mutatott rá.

Világossá tette, hogy az MNB további mandátuma a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, ennek is örömmel tesznek eleget, ha először is tudják, hogy ez mit jelent, másodszor pedig ha nem gerjeszt inflációt.

Az igazság pillanata akkor érkezik el, amikor az új kormány átvizsgálja az idei költségvetést, az ősszel beterjeszti a 2027-est, és ad a piacnak egy olyan középtávú államháztartási pályát, forgatókönyvet, aminek alapján a befektetők be tudják árazni, mekkora kockázati felárral számoljanak a forintalapú eszközök után – jegyezte meg.