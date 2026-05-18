Hivatalos: megszűnnek Magyarországon a vármegyék – a Tisza-kormány átalakítja a teljes rendszert

Magyar Péter hétfő kora este a kormányülést követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Tisza-kormány megszünteti a vármegyéket.

A kormányfő némiképp váratlanul közölte ezt egy újságírói kérdésre, ami alapvetően a kormányhivatalok és a főispánok jövőjét firtatta.

Egészen pontosan úgy szólt, hogy miután a főispánok mandátuma megszűnt, mikor nevezik ki az utódjaikat és pontosan mi lesz a funkciójuk, illetve hogy ők politikai kinevezettek maradnak-e.

Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a Tisza-kormány alapvetően szakítani szeretne ezzel az egész rendszerrel.

Rövid távon, a jelenlegi jogszabályi környezetben nem politikai kinevezettekkel pótolják a főispánokat, hanem közigazgatási vezetőket választanak ki, „lehetőleg transzparens módon”. Középtávon pedig átalakítják a teljes rendszert, beleértve a kormányhivatalokat is.

Ezen a ponton ismertette, hogy

megszűnik a vármegye.

Azt is közölte, hogy a kormányhivataloktól több hatáskört is elvesznek, újra lesznek önálló hatáskörű „szakszervek”, ami pedig marad, az szakmai munka lesz, nem politikai befolyás alatt fog állni.

A Tisza-kormány bejelentése erősen benne volt a levegőben. Néhány hete a Pest vármegyei főispán beszélt arról a Világgazdaságnak, hogy totális reform készül a kormányhivataloknál.

Tarnai Richárd már május elején jelezte, hogy két forgatókönyv lehetséges a magyar államigazgatás, azaz a kormányhivatalok és a kormányablakok jövője kapcsán, a jelek pedig baljósak. Tarnai Richárd mandátuma – ahogy a többi főispáné is – az új Országgyűlés megalakulásával szűnt meg.

A jelenlegi kormányhivatali struktúra még 2011 januárjában jött létre, akkor indultak el az első kormányablakok. Ezzel az egész országban egységes ügyfélszolgálati rendszer jött létre: Nyíregyházától Sopronig bárki bárhol intézheti az ügyét, nincs helyhez kötöttség. Minden államigazgatási feladat elérhető, ez közel 2900 különböző ügyet jelent.

„Nem ismert, kineveznek-e új főispánokat. Csak a sajtóhírekre tudunk támaszkodni. A leendő miniszterelnök maliciózus megjegyzéseket tett a főispánokra, elfelejtve azt, hogy még Szent István hozta létre az intézményt, amely – a kommunizmus pár évtizedét leszámítva – mintegy ezer éven keresztül működött” – fogalmazott akkor.