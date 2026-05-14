Újabb magyar kisváros kaphat elkerülő utat, ha Vitézy Dávid nem fúrja meg

Nagykanizsa közlekedésében hosszabb ideje napirenden van egy olyan útfejlesztés, amely csökkentheti az átmenő forgalmat és gyorsabb kapcsolatot teremthet a térség főbb útvonalai között. Most újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a projekt: az Építési és Közlekedési Minisztérium eredményt hirdetett a várost délkeleti irányból elkerülő út kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzésben – írja a Magyar Építők.

Újabb magyar város kaphat elkerülő utat

A nettó 450 millió forintos megbízást a debreceni székhelyű Cívis Komplex Mérnök Kft. nyerte el.

A tervezési feladat középpontjában egy 10,6 kilométer hosszú új elkerülő út áll, amely a 61-es főút és a Murakeresztúr felé vezető 6833-as út között teremthet kapcsolatot a nagykanizsai repülőtér térségében. A kapcsolódó városi bekötésekkel együtt összesen 14,4 kilométeres úthálózat terve készülhet el.

A projekt részeként négy körforgalmú csomópontot, két járműosztályozós csomópontot, két külön szintű vasúti keresztezést és további 13 műtárgyat is meg kell tervezni. Emellett több városi útkapcsolat – köztük a Kemping út és az Ady utca térsége – is érintett lesz.

A beruházás előkészítése során digitális modellalapú tervezési módszertant alkalmaznak, ami segíti a különböző szakági megoldások összehangolását, valamint a későbbi kivitelezés pontosabb előkészítését – magyarázza a szaklap.

A nyertes tervezőnek a szerződés szerint 385 nap áll rendelkezésére a dokumentáció elkészítésére. Az ajánlatkérő a későbbi kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó tervezői művezetés lehetőségét is fenntartotta.

A pályázatot a Lázár János-féle minisztérium írta ki, a megvalósítása azonban már a területét felelős új miniszteren, Vitézy Dávidon múlik.

