Újabb magyar kisváros kaphat elkerülő utat, ha Vitézy Dávid nem fúrja meg
Nagykanizsa közlekedésében hosszabb ideje napirenden van egy olyan útfejlesztés, amely csökkentheti az átmenő forgalmat és gyorsabb kapcsolatot teremthet a térség főbb útvonalai között. Most újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a projekt: az Építési és Közlekedési Minisztérium eredményt hirdetett a várost délkeleti irányból elkerülő út kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzésben – írja a Magyar Építők.
A nettó 450 millió forintos megbízást a debreceni székhelyű Cívis Komplex Mérnök Kft. nyerte el.
A tervezési feladat középpontjában egy 10,6 kilométer hosszú új elkerülő út áll, amely a 61-es főút és a Murakeresztúr felé vezető 6833-as út között teremthet kapcsolatot a nagykanizsai repülőtér térségében. A kapcsolódó városi bekötésekkel együtt összesen 14,4 kilométeres úthálózat terve készülhet el.
A projekt részeként négy körforgalmú csomópontot, két járműosztályozós csomópontot, két külön szintű vasúti keresztezést és további 13 műtárgyat is meg kell tervezni. Emellett több városi útkapcsolat – köztük a Kemping út és az Ady utca térsége – is érintett lesz.
A beruházás előkészítése során digitális modellalapú tervezési módszertant alkalmaznak, ami segíti a különböző szakági megoldások összehangolását, valamint a későbbi kivitelezés pontosabb előkészítését – magyarázza a szaklap.
A nyertes tervezőnek a szerződés szerint 385 nap áll rendelkezésére a dokumentáció elkészítésére. Az ajánlatkérő a későbbi kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó tervezői művezetés lehetőségét is fenntartotta.
A pályázatot a Lázár János-féle minisztérium írta ki, a megvalósítása azonban már a területét felelős új miniszteren, Vitézy Dávidon múlik.
Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar város
A nyírbátori elkerülő út építésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre, amiről lapunk is beszámolt.
Nyírbátort keresztülszelő 471-es számú főút egy kereskedelmi tengelyként működik Debrecen és Mátészalka között, a forgalmat pedig az országhatár közelsége is növeli, mivel az útvonal közvetlen összeköttetést biztosít a szomszédos Ukrajnával. A jelentős közúti forgalom miatt döntött a kormány az U alakú elkerülőút kivitelezéséről.
Ennek értelmében
- megépülnek Nyírbátor délikeleti, valamint nyugati elkerülő útjai,
- a kivitelezési munkákra két év áll rendelkezésre.
A jelentkezők pályázatait június 10-ig várja a kormány.
A 471-es főút Nyírbátort délról és keletről elkerülő szakasza az 50+320 kilométerszelvénynél lévő körforgalomtól indul, majd nagyrészt az előzetes tanulmányterv szerinti nyomvonalat követve halad, és éri el a lakott területi tervezett körforgalom térségét. Innen mintegy egy kilométert halad a meglévő 4915-es összekötő út nyomvonalán (ennek burkolatát és paramétereit is fejleszteni kell), egészen egy tervezett, harmadik körforgalomig.
Az összesen mintegy 7,4 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz külön szintben keresztezi a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka, illetve a Nyíregyháza–Mátészalka vasútvonalakat. A tervek szerint ez egy 51,45 méteres felszerkezeti hosszúságú, kétnyílású híddal lesz megoldott.
Ezután az új út egyenesen haladva éri el a 471-es főút tervezett végcsomópontját, ahol egy körforgalomhoz a nemrég megépült Ipari feltáró út is csatlakozik.
A tervekben az útszakasz, valamint a híd mellett szó esik még 4 körforgalom, 2 autóbuszöböl, valamint kerékpárút kiépítéséről, továbbá járdakorrekcióról is.