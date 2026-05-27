Nyár végig el lehet felejteni Magyarország egyik legfontosabb vasútvonalát: teljesen átszabják, a legendás pályaudvaron is bontás jön

Ma elindul a Miskolcot és Nyíregyházát összekötő 100C jelű vasútvonal egyik legnagyobb karbantartása az elmúlt években. A nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat Szerencs és Nyíregyháza között, miközben a szakemberek 45 kilométeren újítják fel a pályát – írta a Magyar Építők.

Több mint 16 kilométeren cserélnek síneket, több ezer tonna zúzottkövet építenek be és optikai kábeleket húznak ki a Miskolc–Nyíregyháza vasútvonalon / Fotó: MÁV-csoport Facebook-oldala

Nagyszabású vasúti felújítás kezdődött Északkelet-Magyarország egyik legfontosabb vasútvonalán: a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100C jelű pályán a nyár végéig intenzív karbantartási munkák zajlanak majd.

A MÁV tájékoztatása szerint a beruházás ideje alatt Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat, miközben a szakemberek közel 45 kilométeres szakaszon dolgoznak.

A projekt egyik legfontosabb célja a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti szakaszon évek óta problémát okozó ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése. A MÁV szeretné a lehető leghosszabb szakaszon visszaállítani az eredeti, 120 kilométer per órás pályasebességet. A korszerűsítést saját forrásból finanszírozza a vasúttársaság.

A következő három hónapban komoly géppark vonul fel a térségbe. A munkálatok során ágyazatrostálást és vágányszabályozást végeznek, emellett több mint 16 kilométeren teljes síncserét hajtanak végre. A beruházás részeként mintegy 34 kilométernyi sínt, több mint 900 vasbeton aljat, több mint 8000 tonna zúzottkövet és 4000 méternyi optikai kábelt építenek be.

A mindent felújítanak a vasútvonal körül

A fejlesztés nemcsak a síneket érinti. Négy vasúti átjárót is korszerűsítenek: kettőt Rakamaz térségében, egyet Nyírteleknél és egyet Görögszállásnál. Emellett karbantartják a felsővezetéki rendszert és a biztosítóberendezéseket is, amelyek kulcsszerepet játszanak a biztonságos közlekedésben.

A kivitelezésben körülbelül 200 szakember vesz részt. A munkagépek között nagy teljesítményű pályakarbantartó szerelvények, felsővezetékes járművek és speciális Unimogok is dolgoznak majd a vonalon.

A beruházás egyik különleges eleme lehet a Tokaj és Rakamaz közötti úgynevezett Hosszú-híd felújítása. A közel 200 méteres vasúti híd korszerűsítése azonban egyelőre a közbeszerzési eljárás sikerétől függ.

Közben a miskolci Tiszai pályaudvaron is jelentős munkák várhatók.

A tervek szerint augusztusban kijavítják az aluljáró vízszigetelését, ami miatt ideiglenesen elbontják a 3-as, 4-es és 5-ös vágányt, valamint a hozzájuk tartozó peronokat. A visszaépítés után a pályaudvar aluljárójának mennyezetét is újrafestik.