Deviza
EUR/HUF360,49 0% USD/HUF310,17 +0,28% GBP/HUF416,15 +0,17% CHF/HUF394,01 -0,04% PLN/HUF84,96 -0,03% RON/HUF68,96 -0,38% CZK/HUF14,84 +0,05% EUR/HUF360,49 0% USD/HUF310,17 +0,28% GBP/HUF416,15 +0,17% CHF/HUF394,01 -0,04% PLN/HUF84,96 -0,03% RON/HUF68,96 -0,38% CZK/HUF14,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 066 +0,01% MTELEKOM2 630 +3,19% MOL4 040 +0,15% OTP41 080 0% RICHTER12 360 -0,73% OPUS303 -3,47% ANY7 860 -2,04% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 260,58 -1,25% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,08 -0,02% BUX132 066 +0,01% MTELEKOM2 630 +3,19% MOL4 040 +0,15% OTP41 080 0% RICHTER12 360 -0,73% OPUS303 -3,47% ANY7 860 -2,04% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 260,58 -1,25% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,08 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
érdekképviselet
Munkavállalás
VOSZ
munkaerő-közvetítés
WHC
vendégmunkások
vendégmunkás
magyar gazdaság

Vendégmunkásstop: veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot, a kormányhoz fordul több szervezet

A vállalati szektor szerint nem lehet egyik napról a másikra kiváltani a Magyarországon dolgozó harmadik országbeli vendégmunkásokat hazai munkaerővel. A WHC munkaerő-közvetítő és a VOSZ érdekképviselet is arra figyelmeztet, hogy a június 1-étől tervezett tiltás előkészítés és átmeneti szabályok nélkül termelési fennakadásokat, beruházói bizonytalanságot és magyar munkahelyek veszélybe kerülését okozhatja, ezért gyors és érdemi szakmai egyeztetést sürgetnek. Szerintük jelenleg a vendégmunkások a magyar gazdaság egyik pillérét alkotják.
VG/MTI
2026.05.19, 14:08
Frissítve: 2026.05.19, 14:25

A politikai döntéshozatal előtt azonnali, érdemi szakmai egyeztetést sürget a kormány és a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával a WHC Csoport, mert a HR szolgáltató úgy látja, veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és megbéníthatja a termelést a harmadik országbeli vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma - közölte a WHC-csoport kedden.

Románia, vendégmunkás
Érdekképviseletek szerint jelenleg a vendégmunkások a magyar gazdaság egyik pillérét alkotják / Fotó:  Béres Attila

A vendégmunkások a magyar gazdaság egyik pillérét alkotják

Az új kormány június 1-jétől tervezett intézkedése, amely megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmakat kelt a vállalati szektorban. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érintené, de legfőképp 

  • a gyártás-termelést, 
  • a mezőgazdaságot, 
  • a kiskereskedelmet, 
  • a HoReCa-t, 
  • a logisztikát, 
  • az építőipart és
  • a gyógyszeripart.

A közleményben Göltl Viktor, a WHC-csoport ügyvezetője kifejtette, a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló, strukturális munkaerőhiányt kompenzálják. 

Ha ők kiesnek a rendszerből, a termelési láncok megszakadnak, nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni magyarországi jelenlétüket. Ez pedig az ott dolgozó magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe.

A magyarok munkába állítása a rehabilitáción és átképzésen alapul, ami hosszútávon hozhat eredményt

A WHC szakmai álláspontja szerint a kormányzat által említett 400 ezres inaktív tömeg, nem jelenthet azonnali megoldást a vállalatok napi szintű munkaerőigényére. Ez a régóta inaktív réteg jelen állapotában nem mobilizálható. Ahhoz, hogy belőlük produktív munkavállaló váljon, egy komplex, éveken át tartó kormányzati és vállalati összefogásra: rehabilitációra, átképzésre van szükség.

Egyúttal felhívták a figyelmet a WHC által májusban, 

157 magyarországi vállalat bevonásával készített felmérésre, amelynek eredményei igazolják, hogy a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazása mára a magyar vállalati működés elkerülhetetlen részévé vált.

A válaszadók 71,3 százaléka kijelentette, a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben elképzelhetetlennek tartja, hogy kizárólag magyar munkavállalókkal oldja meg a munkaerőigényét. A cégek 37,6 százaléka rendkívül nehéznek, 53,5 százaléka pedig nehéznek ítéli meg a magyar munkavállalók megtalálását és megtartását a piacon. Ráadásul a válaszadók 81,5 százaléka jelezte, nem képes saját erőforrásból megoldani a harmadik országbeli munkavállalók toborzását és foglalkoztatását, ehhez szükségük van minősített munkaerő-szolgáltatóra.

Ezért a gazdaság stabilitása, a külföldi működőtőke megtartása és ezen keresztül a meglévő magyar munkahelyek védelme csak egy kiszámítható, a piaci realitásokhoz igazodó, fokozatos munkaerőpiaci stratégia mentén biztosítható - hangsúlyozták.

A VOSZ új, szigorú szabályozást sürget, de azt ésszerű körülmények között kell bevezetni

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is kedden tette közzé az álláspontját, miszerint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem célzott szigorítással, átlátható ellenőrzéssel, átmeneti szabályokkal és a hazai munkaerő-tartalék valódi mozgósításával.

A VOSZ javaslataiban az újraszabályozás kapcsán kiemelte, a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elsőbbségét világos és ellenőrizhető módon kell érvényesíteni. Harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatása csak ott legyen indokolt, ahol igazolhatóan nincs elegendő hazai munkaerő és ahol a foglalkoztatás nem járhat bérletöréssel vagy a magyar munkavállalók kiszorításával. 

A szabályozásnak a visszaéléseket kell célba vennie: az ellenőrizetlen közvetítést, a rendezetlen alvállalkozói láncokat, a nem megfelelő szállásoltatást, a bizonytalan jogi státuszt és a munkaügyi szabálytalanságokat szigorúan vissza kell szorítani.

Hangsúlyozták, a már Magyarországon dolgozó, jogszerűen foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók helyzetét világosan rendezni kell, az esetleges új szabályokhoz, illetve a munkaerő szükséges pótlásához átmeneti időt kell biztosítani. A kiszámíthatatlanság a vállalkozások legnagyobb ellensége: termelési zavarokat, beruházói bizonytalanságot és munkahelyvédelmi kockázatokat okozhat.

A VOSZ szükségesnek tartja, hogy a jövőben csak átlátható tulajdonosi hátterű, ellenőrzött, megfelelő szakmai múlttal rendelkező, pénzügyi és munkajogi garanciákat vállaló szereplők vehessenek részt harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában vagy közvetítésében.

Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese a közleményben megjegyezte, 

ha a vendégmunka szabályait egyik napról a másikra, ágazati hatásvizsgálat és átmeneti szabályok nélkül szigorítják tovább, akkor a gazdaság egy része előbb veszít kapacitást, mint ahogy a hazai munkaerő-tartalék megjelenne a munkahelyeken. 

Ezért kell a szigorítást és a magyar munkaerő mozgósítását egyszerre, összehangoltan elindítani.

A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, az ágazati szervezetek, a kamarák, valamint a humánerőforrás-szolgáltatók olyan gyakorlati információkkal rendelkeznek, amelyek nélkül nem készíthető működőképes szabályozás - mutatott rá a VOSZ. A szövetség ezért azt javasolja, hogy a kormány a szabályozási változásokat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) és az érintett szakmai szervezetek bevonásával, gyorsított, de érdemi egyeztetési folyamatban készítse elő.

Kiborultak a magyarországi gyárak Kapitány István első korlátozásán: van, ahol le kell állítani a teljes műszakot – súlyosan érinti az egész gazdaságot

Mint arról lapunk is beszámolt, komoly nyomás alá került Magyar Péter új kormánya, miután a vállalatok és üzleti szervezetek szerint súlyos károkat okozhat a nem uniós munkavállalók vízumainak leállítása. Több nagyvállalat arra figyelmeztetett, hogy vendégmunkások nélkül akár teljes műszakokat is meg kell szüntetniük.

Egyre erősebb kritikákat kap Magyar Péter új kormánya amiatt a terv miatt, amely gyakorlatilag leállítaná a nem európai uniós munkavállalók számára kiadott vízumokat Magyarországon.

A Tisza Párt az április 12-i választási győzelme után világossá tette: a következő hónaptól nem adnának ki új munkavállalói vízumokat EU-n kívüli állampolgároknak. 

A párt programja szerint ezzel meg akarják akadályozni, hogy a külföldi vendégmunkások „elvegyék a magyarok munkáját” és lenyomják a béreket.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
572 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu