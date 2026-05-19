Vendégmunkásstop: veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot, a kormányhoz fordul több szervezet
A politikai döntéshozatal előtt azonnali, érdemi szakmai egyeztetést sürget a kormány és a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával a WHC Csoport, mert a HR szolgáltató úgy látja, veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és megbéníthatja a termelést a harmadik országbeli vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma - közölte a WHC-csoport kedden.
A vendégmunkások a magyar gazdaság egyik pillérét alkotják
Az új kormány június 1-jétől tervezett intézkedése, amely megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmakat kelt a vállalati szektorban. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érintené, de legfőképp
- a gyártás-termelést,
- a mezőgazdaságot,
- a kiskereskedelmet,
- a HoReCa-t,
- a logisztikát,
- az építőipart és
- a gyógyszeripart.
A közleményben Göltl Viktor, a WHC-csoport ügyvezetője kifejtette, a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló, strukturális munkaerőhiányt kompenzálják.
Ha ők kiesnek a rendszerből, a termelési láncok megszakadnak, nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni magyarországi jelenlétüket. Ez pedig az ott dolgozó magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe.
A magyarok munkába állítása a rehabilitáción és átképzésen alapul, ami hosszútávon hozhat eredményt
A WHC szakmai álláspontja szerint a kormányzat által említett 400 ezres inaktív tömeg, nem jelenthet azonnali megoldást a vállalatok napi szintű munkaerőigényére. Ez a régóta inaktív réteg jelen állapotában nem mobilizálható. Ahhoz, hogy belőlük produktív munkavállaló váljon, egy komplex, éveken át tartó kormányzati és vállalati összefogásra: rehabilitációra, átképzésre van szükség.
Egyúttal felhívták a figyelmet a WHC által májusban,
157 magyarországi vállalat bevonásával készített felmérésre, amelynek eredményei igazolják, hogy a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazása mára a magyar vállalati működés elkerülhetetlen részévé vált.
A válaszadók 71,3 százaléka kijelentette, a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben elképzelhetetlennek tartja, hogy kizárólag magyar munkavállalókkal oldja meg a munkaerőigényét. A cégek 37,6 százaléka rendkívül nehéznek, 53,5 százaléka pedig nehéznek ítéli meg a magyar munkavállalók megtalálását és megtartását a piacon. Ráadásul a válaszadók 81,5 százaléka jelezte, nem képes saját erőforrásból megoldani a harmadik országbeli munkavállalók toborzását és foglalkoztatását, ehhez szükségük van minősített munkaerő-szolgáltatóra.
Ezért a gazdaság stabilitása, a külföldi működőtőke megtartása és ezen keresztül a meglévő magyar munkahelyek védelme csak egy kiszámítható, a piaci realitásokhoz igazodó, fokozatos munkaerőpiaci stratégia mentén biztosítható - hangsúlyozták.
A VOSZ új, szigorú szabályozást sürget, de azt ésszerű körülmények között kell bevezetni
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is kedden tette közzé az álláspontját, miszerint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem célzott szigorítással, átlátható ellenőrzéssel, átmeneti szabályokkal és a hazai munkaerő-tartalék valódi mozgósításával.
A VOSZ javaslataiban az újraszabályozás kapcsán kiemelte, a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elsőbbségét világos és ellenőrizhető módon kell érvényesíteni. Harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatása csak ott legyen indokolt, ahol igazolhatóan nincs elegendő hazai munkaerő és ahol a foglalkoztatás nem járhat bérletöréssel vagy a magyar munkavállalók kiszorításával.
A szabályozásnak a visszaéléseket kell célba vennie: az ellenőrizetlen közvetítést, a rendezetlen alvállalkozói láncokat, a nem megfelelő szállásoltatást, a bizonytalan jogi státuszt és a munkaügyi szabálytalanságokat szigorúan vissza kell szorítani.
Hangsúlyozták, a már Magyarországon dolgozó, jogszerűen foglalkoztatott harmadik országbeli munkavállalók helyzetét világosan rendezni kell, az esetleges új szabályokhoz, illetve a munkaerő szükséges pótlásához átmeneti időt kell biztosítani. A kiszámíthatatlanság a vállalkozások legnagyobb ellensége: termelési zavarokat, beruházói bizonytalanságot és munkahelyvédelmi kockázatokat okozhat.
A VOSZ szükségesnek tartja, hogy a jövőben csak átlátható tulajdonosi hátterű, ellenőrzött, megfelelő szakmai múlttal rendelkező, pénzügyi és munkajogi garanciákat vállaló szereplők vehessenek részt harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában vagy közvetítésében.
Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese a közleményben megjegyezte,
ha a vendégmunka szabályait egyik napról a másikra, ágazati hatásvizsgálat és átmeneti szabályok nélkül szigorítják tovább, akkor a gazdaság egy része előbb veszít kapacitást, mint ahogy a hazai munkaerő-tartalék megjelenne a munkahelyeken.
Ezért kell a szigorítást és a magyar munkaerő mozgósítását egyszerre, összehangoltan elindítani.
A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, az ágazati szervezetek, a kamarák, valamint a humánerőforrás-szolgáltatók olyan gyakorlati információkkal rendelkeznek, amelyek nélkül nem készíthető működőképes szabályozás - mutatott rá a VOSZ. A szövetség ezért azt javasolja, hogy a kormány a szabályozási változásokat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) és az érintett szakmai szervezetek bevonásával, gyorsított, de érdemi egyeztetési folyamatban készítse elő.
