Kiborultak a magyarországi gyárak Kapitány István első korlátozásán: van, ahol le kell állítani a teljes műszakot – súlyosan érint az egész gazdaságot

Komoly nyomás alá került Magyar Péter új kormánya, miután a vállalatok és üzleti szervezetek szerint súlyos károkat okozhat a nem uniós munkavállalók vízumainak leállítása. Több nagyvállalat arra figyelmeztetett, hogy vendégmunkások nélkül akár teljes műszakokat is meg kell szüntetniük.

Gyárleállásoktól és termelési problémáktól tartanak a cégek a tervezett vendégmunkás-stop miatt / Fotó: Reuters / Szabó Bernadett

Egyre erősebb kritikákat kap Magyar Péter új kormánya amiatt a terv miatt, amely gyakorlatilag leállítaná a nem európai uniós munkavállalók számára kiadott vízumokat Magyarországon.

A Tisza Párt az április 12-i választási győzelme után világossá tette: a következő hónaptól nem adnának ki új munkavállalói vízumokat EU-n kívüli állampolgároknak.

A párt programja szerint ezzel meg akarják akadályozni, hogy a külföldi vendégmunkások „elvegyék a magyarok munkáját” és lenyomják a béreket.

A terv azonban komoly riadalmat okozott a Magyarországon működő nagyvállalatok és nemzetközi üzleti szervezetek körében.

Baja Sándor, a Randstad munkaerő-közvetítő cég csehországi, magyarországi és romániai vezetője a Reutersnek elmondta: egy teljes tiltás hosszú távon nem lenne működőképes.

A szakember szerint a következő tíz évben a magyar munkaerőpiac jelentős része nyugdíjba vonul, ezért a gazdaság egyre nagyobb munkaerőhiánnyal nézhet szembe. Baja azt reméli, hogy a gazdasági racionalitás végül felülírja majd a politikai szándékot.

Mekkora kárt okozna a vendégmunkások hiánya?

Bár a hivatalos adatok szerint a külföldi munkavállalók jelenleg a magyar munkaerő mindössze 2 százalékát adják, bizonyos ágazatok ennél sokkal erősebben támaszkodnak rájuk.

Különösen az iparban, a gyártásban és a szolgáltatási szektorban váltak kulcsfontosságúvá az EU-n kívülről érkező dolgozók. Több vállalat szerint nélkülük már most sem tudnák fenntartani a termelést.

Janza Ákos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara magyarországi elnöke szerint egyes cégeknél a munkavállalók akár 20 százaléka is külföldi lehet, köztük fizikai és szellemi dolgozók egyaránt.

Janza arról is beszélt, hogy egyik tagvállalatuknak egy teljes műszakot kellene megszüntetnie, ha kiesnének a vendégmunkások.

A cég a feldolgozóiparban működik, amely a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazata.