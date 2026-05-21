A Tisza-kormány első gazdasági korlátozása: megszólalt a debreceni BMW és az egyik legnagyobb magyar gyár Kapitány István tervéről – egyértelmű üzenetet kapott az ipartól

A Tisza-kormány tervezett intézkedése a harmadik országból érkező vendégmunkások kitiltásáról kimondottan kellemetlenül érinti magyarország több meghatározó vállalatát. Ilyen például a több ezer külföldi operátort alkalmazó Master Good vagy a hig tech és autóipari nagyvállalati szektor, így a BMW is.

A vendégmunkásstop veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot, emiatt a kormányhoz fordul több szervezet is. Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszter még május elején jelentette be a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását.

Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát – közölte akkor. Hogy ez pontosan, hogyan fog történni, az nem világos. Az idegenrendészeti törvény eleve egyértelműen rögzíti, hogy vendégmunkások kizárólag a magyar állam által elfogadott

időtartamban,

meghatározott célból,

jogcímen

és feltételek teljesülése esetén

tartózkodhatnak Magyarországon.

A foglalkoztatásukra csak abban az esetben kerülhet sor, ha magyar munkavállalók nem állnak rendelkezésre az adott munkakör betöltésére.

Egy legutóbbi, 2025-ös módosítás szerint a beruházások üzembe helyezése érdekében lehetővé vált vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása, amennyiben munkavállalásuk előzetes csoportos jóváhagyással történik.

A foglalkoztatásuk kizárólag a beruházás beüzemeléséig, de legfeljebb egy évig tarthat. A magyar munkaerő védelmét szolgálja, hogy e munkavállalók száma is beleszámít a Magyarországon egyidejűleg alkalmazható vendégmunkások létszámkvótájába is.

Ha ezt a lehetőséget felfüggeszti a Tisza, az éppen a beruházások kapcsán okozhat problémát. Azért sem teljesen világos, miért sürgető ez a korlátozás az új kormánynak, mert a harmadik országból érkező munkavállalók aránya Magyarországon a legalacsonyabb a visegrádi országok között.

A foglalkoztatottak számához viszonyítva a külföldről érkezők aránya hazánkban mindössze 2,8 százalék, míg Szlovákiában 4,3 százalék, Lengyelországban 6,8 százalék, Csehországban pedig 16 százalék.