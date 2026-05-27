Máris botrányt okozott a Tisza-kormány gazdasági korlátozása: elveszítheti az első beruházást Magyarország – keményen üzentek a gyárak Kapitány Istvánnak

Finoman szólva sincsenek elragadtatva a szakszervezetek és a munkaadók a Tisza-kormány szimbolikus lépésétől. Magyar Péter a kampány során többször is ígéretet tett arra, hogy amint kormányra kerülnek, első intézkedésként – június 1-jétől – vendégmunkásstopot vezetnek be, vagyis felfüggesztik az EU-n kívülről érkező harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években folyamatosan szigorította a feltételeket, a Tisza Párt szerint ennél is drákóibb szabályokra lenne szükség, mivel álláspontjuk szerint a vendégmunkások továbbra is veszélyt jelentenek a magyar munkavállalókra.

Vendégmunkásstop: egymásra néznek a szakmai szervezetek, öt nappal az új szabályok előtt senki nem tudja, kivel kell tárgyalniuk

Ehhez képest a korlátozás életbelépése előtt öt nappal még semmit sem lehet tudni arról, hogy az intézkedést milyen formában kívánják megvalósítani. A nagyobb probléma azonban az, hogy

a szakszervezetek és a vállalatok képviselőinek jelenleg nincs kivel egyeztetniük.

Az új kormány még mindig nem alakult meg teljesen, így például a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár személye sem ismert – már ha egyáltalán lesz ilyen pozíció. Múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben annak az 55 államtitkárnak a neve, akik egyes területekért felelnek, de egyelőre nem világos, közülük ki viszi majd tovább a foglalkoztatáspolitikát. Fontos változás az is, hogy a terület a kormány feladat- és hatásköreit rögzítő statútumtörvény szerint már nem a gazdasági tárca portfóliójába tartozik, hanem a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Ehhez képest Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter volt az, aki május 2-án a Facebookra feltöltött videójában megerősítette, hogy június elsejével felfüggesztik a vendégmunkások toborzását.

Mindenesetre a szakszervezeti oldal képviselői többször is keresték a kormányt, mivel számos részletkérdést szeretnének tisztázni. Eddig azonban semmilyen választ nem kaptak, ami nyugtalanítja az érintetteket.

A helyzet nagyon aggasztó. A munkáltatói és munkavállalói oldal képviselőinek bevonásával kellene egyeztetni

– mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője. Hozzátette: ha komplex és működőképes szabályrendszert szeretnének kialakítani, akkor mindenképpen le kellene ülni tárgyalni. Ha másra nincs is lehetőség, legalább átmeneti szabályozást kellene bevezetni, majd ezt követően egy kiforrottabb, a munkaerőpiac gyorsan változó és sokszor hektikus működéséhez jobban igazodó rendszert kialakítani.