Vége a veszélyhelyzeti könnyítéseknek: fontos kedvezményeket veszíthetnek el a fuvarozók

A veszélyhelyzet idején bevezetett, a fuvarozókat érintő rendkívüli szabályok és kedvezmények 2026. május 14-ével automatikusan megszűnnek – derül ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményéből.

A minisztérium közlése szerint megszűnnek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 78/2026. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedések.

A hivatkozott kormányrendelet a közúti fuvarozási és útdíjfizetési szabályokat módosította átmenetileg a veszélyhelyzet idejére.

A rendelet megszűnésével várhatóan:

visszaállnak a normál útdíjszabályok,

megszűnhetnek egyes átmeneti kedvezmények vagy könnyítések,

ismét az általános közlekedési és fuvarozási szabályok lesznek érvényesek,

valamint a fuvarozókra vonatkozó adminisztratív és ellenőrzési szabályok is a normál jogrend szerint működnek tovább.

A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint az új közlekedési kormányzat az átadás-átvétel lezárását követően

új alapokra helyezi az együttműködést a közúti és vasúti fuvarozó vállalkozókkal és érdekképviseleti szervezeteikkel,

és megkezdik a közös munkát a fuvarozószektor versenyképességének fenntartása érdekében.

A veszélyhelyzet megszűnésével több, a közúti fuvarozókat segítő rendkívüli szabályt is kivezetnek. A leköszönő kormány még március végén fogadta el azt a rendeletet, amely a közúti közlekedési és útdíjfizetési szabályok veszélyhelyzet alatti eltérő alkalmazását tette lehetővé.

A kormányrendelet célja eredetileg az volt, hogy enyhítse az orosz–ukrán háború , az energiaválság és az emelkedő működési költségek miatt nehéz helyzetbe kerülő fuvarozói szektor terheit. A szabályozás több ponton is rugalmasabb működést tett lehetővé a közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozásoknak.

A rendelet egyik legfontosabb eleme az volt, hogy egyszerűsített és gyorsított bizonyos közlekedési hatósági eljárásokat.

Ez különösen azoknak a vállalkozásoknak jelentett segítséget, amelyeknek engedélyezési, adminisztratív vagy nyilvántartási ügyeket kellett intézniük a megnövekedett fuvarozási terhelés közepette. Emellett a szabályozás lehetőséget adott arra is, hogy egyes adminisztratív kötelezettségeket rugalmasabban kezeljenek.