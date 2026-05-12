Milliárdos vidékfejlesztési ígéretek érkeztek, de a finanszírozás továbbra is homályos

Lőrincz Viktória miniszterjelölti meghallgatásán több nagyszabású fejlesztési terv is körvonalazódott, de a finanszírozás és a gyakorlati megvalósítás számos ponton nyitott kérdés maradt. A lapunk által megkérdezett elemző szerint a vidék szempontjából kedvező irány, hogy a területfejlesztés önálló minisztériumi szinten maradhat. Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy számos esetben a szomszédos települések érdekei is szembemehetnek egymással, ami hátráltathatja a hatékony forrásfelhasználást.
2026.05.12, 14:02

Bár több fontos irány is kirajzolódott Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszterjelölti meghallgatásán, a finanszírozás és a gyakorlati megvalósítás részletei továbbra is nyitott kérdések maradtak – erről beszélt a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője.

Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszter
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt beszélt jövőbeli terveiről / Fotó: Kallus György

A szakértő szerint önmagában pozitív fejlemény, hogy a vidékfejlesztés önálló minisztériumi szinten marad, mert ez továbbra is olyan terület, ahol jelentős fejlődési potenciál van.

„A vidékfejlesztés olyan terület, ahol továbbra is jelentős előrelépésre van szükség és lehetőség, amelyből a gazdaság egésze profitálhat” – fogalmazott Molnár Dániel.

Ugyanakkor szerinte a meghallgatáson kevés konkrét intézkedés hangzott el, inkább csak az általános irányok kezdtek kirajzolódni.

Több hatáskör jöhet az önkormányzatokhoz

Az elemző szerint a meghallgatás alapján az önkormányzati rendszer átalakítása is napirendre kerülhet, és ismét növekedhetnek a helyi önkormányzatokhoz delegált hatáskörök.

Molnár Dániel ezt alapvetően kedvező iránynak nevezte, mert így több, a lakosságot közvetlenül érintő döntés születhetne helyben. Szerinte azonban komoly kérdés, hogy mindehez honnan érkezne a szükséges pénzügyi háttér.

A finanszírozási oldal érdemben magasabb igényt jelentene, ennek fedezete azonban egyelőre nem került kifejtésre

– hangsúlyozta. Magyarországon jelenleg több mint 3150 önkormányzat működik, miközben az önkormányzati rendszer finanszírozása az elmúlt évek egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági vitatémájává vált.

A tíztelepüléses modell konfliktusokat is hozhat vidéken

A meghallgatás egyik legkonkrétabb eleme a fejlesztési közösségek terve volt, amely szerint körülbelül tíz település alkothatna egy-egy térségi együttműködést, évente akár egymilliárd forintos fejlesztési forrással. Molnár Dániel szerint ugyanakkor a modell gyakorlati megvalósítása nemcsak pénzügyi, hanem érdekkonfliktusok miatt is nehéz lehet.

Sok esetben a szomszédos települések érdekei is szembemehetnek egymással, ami hátráltathatja a hatékony forrásfelhasználást

– mondta. A szakértő ugyanakkor pozitívumként emelte ki, hogy Lőrincz Viktória kedvezően beszélt a Magyar Falu Programról, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb vidékfejlesztési intézkedésének nevezett.

A 2019-ben indított program keretében több százmilliárd forint jutott kisebb települések

  • infrastruktúra-fejlesztésére,
  • intézményfelújításokra,
  • szolgálati lakásokra
  • és falusi szolgáltatások bővítésére.

Budapest szerepét is újra kell gondolni

Molnár Dániel szerint a főváros és a kormány kapcsolatának rendezése szintén fontos eleme lehet az új fejlesztéspolitikának. Úgy fogalmazott: az elmúlt időszak politikai konfliktusai már gazdasági és üzleti szempontból is érezhető károkat okoztak.

„Az intézményes együttműködés rendezheti a konfliktusokat, ugyanakkor ennek kialakítása várhatóan hosszabb folyamat lesz” – tette hozzá.

Lőrincz Viktória meghallgatásán hangsúlyozta, hogy Budapest működése országos jelentőségű kérdés, és hosszú távú együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és a fővárosi vezetés között.

Már most készülni kell a 2027 utáni uniós pénzekre

Az elemző kedvezőnek nevezte azt is, hogy az új kormány már most foglalkozik a 2027 utáni európai uniós fejlesztési rendszer átalakulásával. Szerinte ez azért fontos, mert a következő költségvetési ciklusban alapjaiban változhat meg az uniós támogatások rendszere,

ugyanakkor a végső döntések Brüsszelben születnek majd meg.

Az Európai Unió jelenlegi, 2021–2027-es költségvetésében Magyarország több tízmilliárd eurónyi kohéziós és agrárforrásra jogosult, miközben a következő ciklusban várhatóan nagyobb hangsúlyt kapnak a klímavédelmi, digitális és regionális integrációs szempontok.

A turizmus és a vízmegtartás is kulcstéma lehet

Molnár Dániel szerint a turizmus és a vízmegtartás kiemelése szintén logikus irány lehet, mert ezek hosszú távon meghatározhatják a vidéki térségek versenyképességét és életminőségét.

A szakértő szerint azonban ezen a területen is komoly koordinációs kihívások jöhetnek, mert több minisztérium hatáskörei érintkeznek egymással.

A kérdés az lesz, hogyan tudják majd az eltérő célokat összehangolni

– fogalmazott az elemző, aki szerint Lőrincz Viktória meghallgatása alapján egy ambiciózus, erősen decentralizációra építő fejlesztéspolitikai modell körvonalazódik, ugyanakkor a részletszabályok, a finanszírozási háttér és az intézményi működés számos ponton még nyitott kérdés maradt.

