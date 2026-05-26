Megküldték a selyemzsinórt a világhírű magyar tudósnak: jobban teszi, ha lemond és távozik – leírta a Tisza minisztere, mi történt köztük négyszemközt

A HUN-REN kutatóhálózat sorsa hamarosan rendeződik, ezen a héten sok minden történhet ez ügyben – erről posztolt a Tisza tudományos és technológiai minisztere kedden reggel.

Tanács Zoltán arról számolt be, hogy a múlt heti főigazgatói egyeztetések után a HUN-REN-ügyben több fronton is mozgásba lendültek a dolgok, ezeket pedig pontról pontra végig is vette.

Azzal kezdte, hogy az ELTE rektora, Darázs Lénárd múlt szerdán dolgozói véleménynyilvánító szavazást kezdeményezett a 2025 augusztusában az egyetemhez csatolt négy humán- és társadalomtudományi kutatóközpont munkatársai körében. A szavazás két kérdést tesz fel: kívánják-e a kutatóközpontok kiválását az ELTE szervezeti rendjéből, illetve kívánják-e a további integráció felfüggesztését.

A miniszter szerint bár a kezdeményezés szándéka méltányolható, ugyanakkor a lebonyolítás formája és időzítése több olyan kérdést is felvet, amelyek megválaszolása nélkül nehéz felelős döntést hozni.

A négy érintett kutatóközpont főigazgatója közös levélben fordult az ELTE rektorához azért, hogy a szavazás lebonyolítását előzze meg egy strukturált, érdemi szakmai konzultáció.

Az egyik Üzemi Tanács hivatalos beadványban jelezte aggályait, eljárási szempontból például kifogásolják azt, hogy nem minden aktív dolgozó kapta meg az értesítést, hogy a május 28-i időpont egybeesik az egyik intézet 70 munkatársát érintő egész napos vidéki rendezvénnyel, és hogy a vidéki telephelyeken dolgozóknak nem biztosított a munkahelyi szavazás lehetősége.

A kutatóközpontok jogászai további súlyos aggályokat fogalmaztak meg. A „integráció felfüggesztése” álláspontjuk szerint a hatályos szabályozási környezetben nem értelmezhető: költségvetési szervként a kutatóközpontok működésében nem hozható létre jogilag nem definiált, „ex lex” állapot, és munkavállalói szavazással nem lehet felhatalmazást kérni törvényi kötelezettségek felfüggesztésére.

Felvetődött az is, hogy a szavazás nem biztosít „tartózkodom” válaszlehetőséget. Az egyik kutatóközpont üzemi tanácsa már jelezte: érdemi egyeztetés hiányában megfontolják a szavazás bojkottjára való felhívást.