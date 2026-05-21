Újra szól a Tihanyi visszhang, de már soha nem lesz olyan, mint régen

Tihany neve hallatán sokaknak a levendula, az apátság, vagy épp a Balaton látványa jut eszébe ma már. Ám volt idő, amikor a félsziget legnagyobb vonzereje a természet egyik különös játéka volt: a Tihanyi visszhang. Az apátság előtti domboldalról kiáltva a hang tisztán és hosszan visszaverődött, olykor akár 16 szótagot is visszaadva. A jelenség azonban a 20. század elejétől fokozatosan gyengült, majd szinte teljesen eltűnt. Szakértők szerint ennek hátterében több tényező áll: a növényzet sűrűsödése, a környék beépítése, a templom vakolatának módosítása, valamint a modern zajszennyezés együttesen tették lehetetlenné a visszhang kialakulását. Bár idővel próbálkoztak a visszahozásával – például kilátók építésével vagy egy „visszhangember” alkalmazásával –, a természetes hatás nem tért vissza.

Tihanyi visszhang: egykor az apátság előtti domboldalról kiáltva a hang tisztán és hosszan visszaverődött. Fotó: Németh András Péter

A Tihanyi Visszhangnak emléket állítva indult el a Visszhang” nevű chatbot

Az új digitális segítő legfontosabb célja, hogy megkönnyítse a félszigetre érkező turisták, látogatók és szállóvendégek tájékozódását: válaszol a helyi programokkal, szálláshelyekkel, látnivalókkal és turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre, ajánlásokat ad, inspirációt nyújt, sőt szükség esetén irányt is mutat – írja a Turizmus.com.

A szolgáltatás a nap 24 órájában elérhető, több mint 95 nyelven, így a hazai és külföldi látogatók számára egyaránt könnyen használható segítséget jelent.

A fejlesztők célja, hogy a Visszhang mindig gyors, kedves és hasznos válaszokkal segítse az érdeklődőket.

A látogatók a tihany.hu oldal jobb alsó sarkában található chat ikonra kattintva, például a „Kérdezz Visszhangtól” menüponton keresztül, valamint a Tourinform Tihany hivatalos Facebook-oldalának Messenger-felületén is kapcsolatba léphetnek vele. Sőt, hamarosan Tihany település több pontján is találkozhatunk majd vele – derül ki az Origo cikkéből.

A Tihany Hivatalos Turisztikai Oldala - Tourinform Tihany Facebook-oldal hangsúlyozta: a Visszhang jelenleg még béta verzióban működik, folyamatosan tanul és fejlődik, ezért kérik a felhasználók türelmét. A cél, hogy az AI-chatbot idővel egyre pontosabb, személyre szabottabb és még hasznosabb válaszokat adhasson, méltó módon folytatva Tihany egyik legismertebb legendáját a digitális korszakban.