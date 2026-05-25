Deviza
EUR/HUF356,51 -0,39% USD/HUF306,28 -0,37% GBP/HUF413,56 -0,21% CHF/HUF391,08 -0,47% PLN/HUF84,27 -0,21% RON/HUF68,01 -0,31% CZK/HUF14,7 -0,25% EUR/HUF356,51 -0,39% USD/HUF306,28 -0,37% GBP/HUF413,56 -0,21% CHF/HUF391,08 -0,47% PLN/HUF84,27 -0,21% RON/HUF68,01 -0,31% CZK/HUF14,7 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kelenföld
mozdony
Lázár János
kigyullad
MÁV
Vitézy Dávid

Összeomlott a vonatközlekedés hétfő délután, Vitézy Dávid azonnal megszólalt: máris megnevezte, ki a hibás – ezek az elvárások a MÁV-vezérigazgató felé

Nem lesz egyszerű hazajutni a Balatonról. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy Kelenföld vasútállomást lezárták, ami több vasúti vonalon is akadályoztatást jelent. A közlekedési és beruházási miniszter azonnal szétporciózta a felelősséget.
Hecker Flórián
2026.05.25, 17:25
Frissítve: 2026.05.25, 18:26

Súlyos fennakadásról számolt be a vasúti közlekedésben Vitézy Dávid hétfő délután. Az összeomlást egy kigyulladt mozdony okozta.

Vitézy Dávid, Hegyi Zsolt
Vitézy Dávid közölte: összeomlott a vonatközlekedés, megvan a bűnös / Fotó: Lehoczky Péter

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a közösségi oldalán, hogy nemrég Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves,

még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony.

A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután.

  • A győri fővonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult,
  • a balatoni
  • és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás. 
  • A vonatok több helyen – például Hároson vagy Tárnokon – fordulnak vissza.

Az oltás jelenleg is zajlik ( a poszt 16:55-kor született – a szerk.), bízom benne, hogy belátható időn belül újraindulhat a forgalom – jegyezte meg.

Vitézy Dávid közölte: összeomlott a vonatközlekedés, megvan a bűnös

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a kialakult helyzet miatt egyeztetett a MÁV vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal. Arra kérte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására. Jelezte a MÁV vezérigazgatójának az is, hogy a minisztérium elvárása a nyilvánosság teljes körű és folyamatos tájékoztatása.

Ezért arra kértem, hogy a MÁVinform oldalán a korábbi, Lázár János idején egy éve bekorlátozott korábbi gyakorlathoz térjenek vissza, és folyamatosan adjanak pontos státuszt a vasúti közlekedésről. 

A leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán.

A mi feladatunk most a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett az, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket újraindítsuk. A munkatársaimmal a minisztérium megalakulása óta, jelenleg is ezen dolgozunk – zárta Facebook-bejegyzését Vitézy Dávid.

MÁV: így járnak most a vonatok a Balaton felől

Nem sokkal később a MÁV is közleményt adott ki. Ebben azt írták, a tárolóvágányokon egy mozdony füstöl, emiatt a kelenföldi állomás forgalmát a Katasztrófavédelem leállította, a vonatok várakozni kényszerülnek.

a fennakadás ideje alatt a győri, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonali feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők.

A pótlóbuszok közlekedése folyamatos a 

  • Pécsi fővonalon Háros és Kelenföld (Etele tér felőli oldal) között (megállva Budafokon),
  • Székesfehérvári vonalon Kelenföld (Etele tér) és Tárnok között (köztes megállás nélkül).
  • Győri (1-es) fővonal

Az S10-es vonatok Budaörsig közlekednek és onnan indulnak vissza Tatabánya, Győr felé. Nem közlekednek a Déli pályaudvar és Budaörs között. Az oroszlányi S12-es vonatok Biatorbágyig közlekednek és onnan indulnak vissza Tatabánya felé. Viszont a soproni és szombathelyi InterCityk menetrend szerinti teljes útvonalukon közlekednek már.

A nemzetközi vonatok (railjet, EuroCity) a menetrend szerinti teljes útvonalukon közlekednek. Megállnak Biatorbágyon, Törökbálinton és Budaörsön is. A Déli pályaudvarról 18:45-kor Bécsbe induló RegioJet (RJ 1068) csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik.

A székesfehérvári (30-as) fővonal, a balatoni járatok a következőképp alakulnak:

  • az S36-os vonatok nem közlekednek.
  • A székesfehéőrvári Z30-as vonatok Tárnokig közlekednek és onnan indulnak Székesfehérvár felé.
  • A G43-as vonatok Hárosig közlekednek és onnan indulnak vissza Székesfehérvár felé.
  • A Katica InterRégiók és a Déli parti InterRégiók Hároson fordulnak Székesfehérvár, Balatonfüred, illetve Siófok felé.
  • Tópart InterCityk Nagykanizsa és Tárnok között közlekednek.
  • A többi InterCity (Bakony, Göcsej, Balaton IC, Kék Hullám IC) Székesfehérvárig közlekednek és onnan fordulnak Veszprém, illetve Siófok, Balatonfüred felé.
  • A Vízipók sebesvonatok Székesfehérváron fordulnak vissza Balatonfüred felé.
  • Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn tudnak vonatra szállni.

Pécsi (40-es) fővonal:

  • Az S40-es és Z42-es vonatok Hároson fordulnak vissza Pusztaszabolcs, Dunaújváros felé.
  • Százhalombattai S40-es vonatok kimaradnak.
  • A pécsi Mecsek InterCityk és a kaposvári InterCityk is Hároson fordulnak vissza.
  • Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn tudnak vonatra szállni.

A jegyelfogadás működik, az utasok a Déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak. Ingavonatok sem közlekedhetnek Kelenföld és a Déli pályaudvar között.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu