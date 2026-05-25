Összeomlott a vonatközlekedés hétfő délután, Vitézy Dávid azonnal megszólalt: máris megnevezte, ki a hibás – ezek az elvárások a MÁV-vezérigazgató felé
Súlyos fennakadásról számolt be a vasúti közlekedésben Vitézy Dávid hétfő délután. Az összeomlást egy kigyulladt mozdony okozta.
A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a közösségi oldalán, hogy nemrég Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves,
még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony.
A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután.
- A győri fővonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult,
- a balatoni
- és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás.
- A vonatok több helyen – például Hároson vagy Tárnokon – fordulnak vissza.
Az oltás jelenleg is zajlik ( a poszt 16:55-kor született – a szerk.), bízom benne, hogy belátható időn belül újraindulhat a forgalom – jegyezte meg.
Vitézy Dávid közölte: összeomlott a vonatközlekedés, megvan a bűnös
Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a kialakult helyzet miatt egyeztetett a MÁV vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal. Arra kérte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására. Jelezte a MÁV vezérigazgatójának az is, hogy a minisztérium elvárása a nyilvánosság teljes körű és folyamatos tájékoztatása.
Ezért arra kértem, hogy a MÁVinform oldalán a korábbi, Lázár János idején egy éve bekorlátozott korábbi gyakorlathoz térjenek vissza, és folyamatosan adjanak pontos státuszt a vasúti közlekedésről.
A leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán.
A mi feladatunk most a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett az, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket újraindítsuk. A munkatársaimmal a minisztérium megalakulása óta, jelenleg is ezen dolgozunk – zárta Facebook-bejegyzését Vitézy Dávid.
MÁV: így járnak most a vonatok a Balaton felől
Nem sokkal később a MÁV is közleményt adott ki. Ebben azt írták, a tárolóvágányokon egy mozdony füstöl, emiatt a kelenföldi állomás forgalmát a Katasztrófavédelem leállította, a vonatok várakozni kényszerülnek.
a fennakadás ideje alatt a győri, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonali feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők.
A pótlóbuszok közlekedése folyamatos a
- Pécsi fővonalon Háros és Kelenföld (Etele tér felőli oldal) között (megállva Budafokon),
- Székesfehérvári vonalon Kelenföld (Etele tér) és Tárnok között (köztes megállás nélkül).
- Győri (1-es) fővonal
Az S10-es vonatok Budaörsig közlekednek és onnan indulnak vissza Tatabánya, Győr felé. Nem közlekednek a Déli pályaudvar és Budaörs között. Az oroszlányi S12-es vonatok Biatorbágyig közlekednek és onnan indulnak vissza Tatabánya felé. Viszont a soproni és szombathelyi InterCityk menetrend szerinti teljes útvonalukon közlekednek már.
A nemzetközi vonatok (railjet, EuroCity) a menetrend szerinti teljes útvonalukon közlekednek. Megállnak Biatorbágyon, Törökbálinton és Budaörsön is. A Déli pályaudvarról 18:45-kor Bécsbe induló RegioJet (RJ 1068) csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik.
A székesfehérvári (30-as) fővonal, a balatoni járatok a következőképp alakulnak:
- az S36-os vonatok nem közlekednek.
- A székesfehéőrvári Z30-as vonatok Tárnokig közlekednek és onnan indulnak Székesfehérvár felé.
- A G43-as vonatok Hárosig közlekednek és onnan indulnak vissza Székesfehérvár felé.
- A Katica InterRégiók és a Déli parti InterRégiók Hároson fordulnak Székesfehérvár, Balatonfüred, illetve Siófok felé.
- Tópart InterCityk Nagykanizsa és Tárnok között közlekednek.
- A többi InterCity (Bakony, Göcsej, Balaton IC, Kék Hullám IC) Székesfehérvárig közlekednek és onnan fordulnak Veszprém, illetve Siófok, Balatonfüred felé.
- A Vízipók sebesvonatok Székesfehérváron fordulnak vissza Balatonfüred felé.
- Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn tudnak vonatra szállni.
Pécsi (40-es) fővonal:
- Az S40-es és Z42-es vonatok Hároson fordulnak vissza Pusztaszabolcs, Dunaújváros felé.
- Százhalombattai S40-es vonatok kimaradnak.
- A pécsi Mecsek InterCityk és a kaposvári InterCityk is Hároson fordulnak vissza.
- Érd alsó helyett az utasok Érd felsőn tudnak vonatra szállni.
A jegyelfogadás működik, az utasok a Déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak. Ingavonatok sem közlekedhetnek Kelenföld és a Déli pályaudvar között.