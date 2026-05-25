Összeomlott a vonatközlekedés hétfő délután, Vitézy Dávid azonnal megszólalt: máris megnevezte, ki a hibás – ezek az elvárások a MÁV-vezérigazgató felé

Súlyos fennakadásról számolt be a vasúti közlekedésben Vitézy Dávid hétfő délután. Az összeomlást egy kigyulladt mozdony okozta.

Vitézy Dávid közölte: összeomlott a vonatközlekedés, megvan a bűnös / Fotó: Lehoczky Péter

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a közösségi oldalán, hogy nemrég Kelenföld állomáson kigyulladt egy 27 éves,

még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony.

A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el, emiatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak Pünkösdhétfőn délután.

A győri fővonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult,

a balatoni

és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás.

A vonatok több helyen – például Hároson vagy Tárnokon – fordulnak vissza.

Az oltás jelenleg is zajlik ( a poszt 16:55-kor született – a szerk.), bízom benne, hogy belátható időn belül újraindulhat a forgalom – jegyezte meg.

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a kialakult helyzet miatt egyeztetett a MÁV vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal. Arra kérte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására. Jelezte a MÁV vezérigazgatójának az is, hogy a minisztérium elvárása a nyilvánosság teljes körű és folyamatos tájékoztatása.

Ezért arra kértem, hogy a MÁVinform oldalán a korábbi, Lázár János idején egy éve bekorlátozott korábbi gyakorlathoz térjenek vissza, és folyamatosan adjanak pontos státuszt a vasúti közlekedésről.

A leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán.

A mi feladatunk most a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett az, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket újraindítsuk. A munkatársaimmal a minisztérium megalakulása óta, jelenleg is ezen dolgozunk – zárta Facebook-bejegyzését Vitézy Dávid.

MÁV: így járnak most a vonatok a Balaton felől

Nem sokkal később a MÁV is közleményt adott ki. Ebben azt írták, a tárolóvágányokon egy mozdony füstöl, emiatt a kelenföldi állomás forgalmát a Katasztrófavédelem leállította, a vonatok várakozni kényszerülnek.