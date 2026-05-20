Felborul a megszokott rend a Liszt Ferencen: a Wizz Air teljesen átszervezi a londoni járatokat– rég nem használt terminálra irányítja utasait

A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt az egyik legnagyobb fapados légitársaság ideiglenesen áthelyezi a londoni járatait az 1-es terminálra. A Wizz Air arra figyelmeztet: a megnövekedett forgalom és a korlátozások miatt az utasok számoljanak hosszabb kijutási idővel.
Zováthi Domokos
2026.05.20, 16:39
Frissítve: 2026.05.20, 18:05

Jelentős változásokat vezet be a Wizz Air a budapesti Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén, amelyek elsősorban a londoni járatokat érintik, de közvetve minden utas számára fontos információkat tartalmaznak.

A Wizz Air járatai nem a megszokott terminálról indulnak / Fotó: Budapest Airport

A légitársaság közlése szerint május 29-én egész nap, valamint május 30-án 17 óráig minden Londonból érkező járat az 1-es terminálra érkezik. Ezt követően, május 30-án 17 órától május 31. végéig a Londonba induló járatok is az 1-es terminálról közlekednek.

Nem érdemes rutinból menni

A légitársaság kifejezetten arra kéri az utasokat, hogy ezen a hétvégén ne megszokásból közlekedjenek a repülőtéren, hanem minden esetben ellenőrizzék a járatukhoz tartozó terminált.

Az indulási és érkezési információk a digitális beszállókártyán is megjelennek, emellett a Wizz Air az érintett utasokat külön is értesíti a megadott elérhetőségeken.

Ingyenes busz, de több idő kell

A Budapest Airport a hétvégén ingyenes transzferbuszt biztosít az 1-es és a 2-es terminál között, hogy az utasok könnyebben tudjanak közlekedni a két helyszín között. Vasárnap ráadásul minden check-in pultnál el lehet majd végezni az utasfelvételt a londoni Wizz Air-járatokra, ami némileg enyhítheti a torlódásokat.

A légitársaság ugyanakkor azt javasolja, hogy az utasok legalább két órával az indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, és a szokásosnál több időt szánjanak a kijutásra.

Közlekedési nehézségekre is figyelmeztet a Wizz Air

A megnövekedett utasforgalom mellett közúti korlátozások is nehezíthetik a közlekedést a városban, így a repülőtér megközelítése és a belvárosba jutás is hosszabb időt vehet igénybe.

További fontos korlátozás, hogy az 1-es terminál parkolója a hétvégén nem lesz használható: a járművek csak az utasok ki- és beszállásának idejére állhatnak meg.

A légitársaság szerint az intézkedések célja, hogy a kiemelkedő forgalom ellenére is fenntartható maradjon a működés a Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
