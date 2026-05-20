Felborul a megszokott rend a Liszt Ferencen: a Wizz Air teljesen átszervezi a londoni járatokat– rég nem használt terminálra irányítja utasait
Jelentős változásokat vezet be a Wizz Air a budapesti Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén, amelyek elsősorban a londoni járatokat érintik, de közvetve minden utas számára fontos információkat tartalmaznak.
A légitársaság közlése szerint május 29-én egész nap, valamint május 30-án 17 óráig minden Londonból érkező járat az 1-es terminálra érkezik. Ezt követően, május 30-án 17 órától május 31. végéig a Londonba induló járatok is az 1-es terminálról közlekednek.
Nem érdemes rutinból menni
A légitársaság kifejezetten arra kéri az utasokat, hogy ezen a hétvégén ne megszokásból közlekedjenek a repülőtéren, hanem minden esetben ellenőrizzék a járatukhoz tartozó terminált.
Az indulási és érkezési információk a digitális beszállókártyán is megjelennek, emellett a Wizz Air az érintett utasokat külön is értesíti a megadott elérhetőségeken.
Londontól Párizsig már most a magyar fővárossal foglalkozik a nemzetközi sajtó a május végi Bajnokok Ligája-döntő előtt. A külföldi lapok szerint brutális hotelárak, extra repülőjáratok, telt házas vonatok és több tízezer Arsenal-, valamint PSG-szurkoló várható Budapesten, amely Európa futballfővárosává válhat néhány napra.
Ingyenes busz, de több idő kell
A Budapest Airport a hétvégén ingyenes transzferbuszt biztosít az 1-es és a 2-es terminál között, hogy az utasok könnyebben tudjanak közlekedni a két helyszín között. Vasárnap ráadásul minden check-in pultnál el lehet majd végezni az utasfelvételt a londoni Wizz Air-járatokra, ami némileg enyhítheti a torlódásokat.
A légitársaság ugyanakkor azt javasolja, hogy az utasok legalább két órával az indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, és a szokásosnál több időt szánjanak a kijutásra.
Közlekedési nehézségekre is figyelmeztet a Wizz Air
A megnövekedett utasforgalom mellett közúti korlátozások is nehezíthetik a közlekedést a városban, így a repülőtér megközelítése és a belvárosba jutás is hosszabb időt vehet igénybe.
További fontos korlátozás, hogy az 1-es terminál parkolója a hétvégén nem lesz használható: a járművek csak az utasok ki- és beszállásának idejére állhatnak meg.
A légitársaság szerint az intézkedések célja, hogy a kiemelkedő forgalom ellenére is fenntartható maradjon a működés a Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén.