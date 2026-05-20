Felborul a megszokott rend a Liszt Ferencen: a Wizz Air teljesen átszervezi a londoni járatokat– rég nem használt terminálra irányítja utasait

Jelentős változásokat vezet be a Wizz Air a budapesti Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén, amelyek elsősorban a londoni járatokat érintik, de közvetve minden utas számára fontos információkat tartalmaznak.

A Wizz Air járatai nem a megszokott terminálról indulnak / Fotó: Budapest Airport

A légitársaság közlése szerint május 29-én egész nap, valamint május 30-án 17 óráig minden Londonból érkező járat az 1-es terminálra érkezik. Ezt követően, május 30-án 17 órától május 31. végéig a Londonba induló járatok is az 1-es terminálról közlekednek.

Nem érdemes rutinból menni

A légitársaság kifejezetten arra kéri az utasokat, hogy ezen a hétvégén ne megszokásból közlekedjenek a repülőtéren, hanem minden esetben ellenőrizzék a járatukhoz tartozó terminált.

Az indulási és érkezési információk a digitális beszállókártyán is megjelennek, emellett a Wizz Air az érintett utasokat külön is értesíti a megadott elérhetőségeken.

Megtelik Budapest: tízezrek lepik el a várost a Bajnokok Ligája döntője miatt – ingyen utazhatnak, ezeken az útvonalakon fognak mozogni Londontól Párizsig már most a magyar fővárossal foglalkozik a nemzetközi sajtó a május végi Bajnokok Ligája-döntő előtt. A külföldi lapok szerint brutális hotelárak, extra repülőjáratok, telt házas vonatok és több tízezer Arsenal-, valamint PSG-szurkoló várható Budapesten, amely Európa futballfővárosává válhat néhány napra.

Ingyenes busz, de több idő kell

A Budapest Airport a hétvégén ingyenes transzferbuszt biztosít az 1-es és a 2-es terminál között, hogy az utasok könnyebben tudjanak közlekedni a két helyszín között. Vasárnap ráadásul minden check-in pultnál el lehet majd végezni az utasfelvételt a londoni Wizz Air-járatokra, ami némileg enyhítheti a torlódásokat.

A légitársaság ugyanakkor azt javasolja, hogy az utasok legalább két órával az indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, és a szokásosnál több időt szánjanak a kijutásra.

Közlekedési nehézségekre is figyelmeztet a Wizz Air

A megnövekedett utasforgalom mellett közúti korlátozások is nehezíthetik a közlekedést a városban, így a repülőtér megközelítése és a belvárosba jutás is hosszabb időt vehet igénybe.