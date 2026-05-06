Közvetlen járatot indított a Wizz Air Budapest és Ankara között: már csak két és fél órára van a török főváros

Járat- és flottabővítés, valamint nagyszabású tervek jellemzik a legnagyobb magyar légitársaság működését az elmúlt időszakban. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a Wizz Air eltökélt céljai megvalósítása mellett, így ismét egy új célpont vált elérhetővé a budapesti bázisról.
Nagy Krisztián
2026.05.06, 18:51

Közvetlen járatot indított a Wizz Air Budapest és Ankara között / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iráni háború nyomán kialakult kerozinhiány ugyan a magyar légitársaságot is nehéz helyzetbe hozta, de a vállalat vezetése szerint egyelőre nincs ok a pánikra.

Közép- és Kelet-Európa piacvezető légitársasága közvetlen járattal köti össze a török és a magyar fővárost április 29-től, tovább bővítve a két ország közötti légi forgalmat. A vállalat eddig Isztambulba, valamint a nyaralók körében kiemelten népszerű Antalyába indított járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ám ezentúl hetente három alkalommal már Ankara is közvetlenül elérhető az utasok számára − olvasható a Wizz Air közleményében.

Az útvonalon a Wizz modern és üzemanyag-takarékos, A321 neo típusú repülőgépei hetente három alkalommal − hétfőn, szerdán, valamint pénteken − közlekednek. Az új járatnak köszönhetően a Kelet-Anatóliában fekvő Kappadókia is egyszerűen megközelíthetővé válik, így a varázslatos természeti adottságokkal rendelkező térség vonzó célponttá válhat a magyar utasok körében.

A török fővárosról

A török riviéra már évtizedek óta népszerű üdülőhelynek számít, ám akiket kevésbé vonz a tengerpart és inkább a kultúra, valamint a történelem szerelmesei, azok számára Ankara kitűnő alternatíva lehet. Törökország fővárosa számos látnivalót rejt, az ide érkező utazók meglátogathatják:

  • az Anitkabir mauzóleumot, ahol Mustafa Kemal Atatürk, a török köztársaság alapítója nyugszik,
  • az Anatóliai Civilizációk múzeumát, amely az emberiség ősi kultúráinak emlékeit őrzi,
  • vagy akár a Hisszár-citedellát és környékét átszövő hangulatos kis utcákat.

A látnivalók mellett Ankara városa számos kiváló étteremnek, bevásárlóközpontnak és néhány autentikus török bazárnak is otthont ad, így mindenki megtalálhatja a számára ideális programot.

Soha nem látott fejlődés

Bár az iráni konfliktus nehéz helyzetbe hozta a légitársaságokat, Váradi József a Wizz Air vezérigazgatója optimista a jövőt illetően:

A jelenlegi tonnánkénti 1500 dolláros üzemanyagár mintegy kétszerese a konfliktus előttinek(...). A Wizz Air sokkal erősebb a nyári foglalásokban, a szezonra vonatkozó üzemanyagigények 70 százaléka pedig biztosítva van, továbbá flottánk hamarosan 35 új repülőgéppel bővül.

Az Ankara-Budapest járat elindítása valóságos mérföldkő a Wizz Air számára − erről Szabó András, a vállalat hálózatfejlesztésért felelős igazgatója beszélt, majd hangsúlyozta, hogy a nyári szezon előtt soha nem látott bővítés történt, így 15 új célállomás érhető el Budapestről a légitársaság kínálatában.

Idén több mint 900 000 szék érhető el a Magyarország és Törökország közötti közvetlen járatokon, azonban eddig a két főváros nem állt direkt összeköttetésben. A Wizz Airnek köszönhetően most Ankara is csatlakozott a Budapest Airport járathálózatához, ami évente több mint 10 000, jelenleg átszállni kénytelen utasnak kínál kényelmesebb alternatívát. Minden harmadik utas üzleti okból repül ezen a viszonylaton, ezért a heti háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken üzemelő közvetlen járatra jelentős lehet a kereslet

− nyilatkozta Ritter Máté, a Budapest Airport járatfejlesztési igazgatója, majd arról is beszélt, hogy mivel a két ország között erős gazdasági kapcsolatok vannak ezért a járat hozzájárulhat ennek további mélyítéséhez.

 

