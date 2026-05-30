Áfacsökkentés Magyarországon: ennyivel lehet olcsóbb a zöldség és a gyümölcs, ha nem a kereskedők teszik el a pénzt – francia szabályozás léphet életbe

Az új kormány egyik első élelmiszerpiaci intézkedése lehet a friss zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése. A sajtóban megjelent nyilatkozatok szerint a tervezett lépés a jelenlegi 27 százalékos kulcsot 5 százalékra vinné le, elsőként az egészséges alapélelmiszerek körében. Bóna Szabolcs leendő agrárminiszter az RTL Híradóban és a Telexnek is arról beszélt, hogy a szaktárca a kampányban vállalt áfacsökkentés előkészítésével kezdené meg a munkát.

A zöldség- és gyümölcstermelők szakmai szövetsége szerint kontroll alatt kell tartani az ellátási láncokat is / Fotó: BearFotos

A téma azért különösen érzékeny, mert Magyarországon továbbra is az Európai Unió legmagasabb általános áfakulcsa terheli a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által bemutatott európai körkép szerint a legtöbb uniós országban ezekre a termékekre 5-6 százalék körüli kedvezményes kulcs vonatkozik, Szlovákiában például 5 százalék, Ausztriában 10 százalék, Belgiumban 6 százalék, míg Magyarországon a friss zöldség és gyümölcs továbbra is a 27 százalékos általános kulcs alá esik.

Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke szerint az áfacsökkentés legfontosabb hatása nem pusztán az lenne, hogy a boltokban mérséklődhetnek az árak, hanem az is, hogy tisztulhatna a piac. A szakember hangsúlyozta: 27 százalékos áfa mellett a csalás komoly üzleti előnyt jelenthet, míg 5 százalékos kulcsnál már jóval kevésbé éri meg a feketézés. A FruitVeB elemzése szerint az áfacsökkentés javíthatná a legálisan működő kereskedők, termelők és termelői szervezetek pozícióit, növelhetné az átláthatóságot, a nyomon követhetőséget és végső soron az élelmiszer-biztonságot is.

A jelenlegi rendszerben a tisztességesen működő termelők és szervezett értékesítési csatornák versenyhátrányba kerülnek azokkal szemben, akik a szürke- vagy feketepiacon mozognak. A FruitVeB szerint egy termelői szervezet 27 százalékos áfa mellett nehezen tud versenyezni azokkal a kereskedőkkel, akik gyakorlatilag áfa nélkül mozgatják az árut. Ez nemcsak adóbevétel-kiesést okoz, hanem akadályozza a magyar zöldség-gyümölcs ágazat szervezettségének javulását is.