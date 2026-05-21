Kipakoltak a termelők, tudnak valamit az áfacsökkentésről - "Azonnal megjelenhet a hatása, csak tudják megtartani!"

Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke üdvözölte a kormány áfacsökkentési javaslatát csütörtökön, amely más élelmiszerekhez hasonlóan a zöldség és a gyümölcs áfáját is 5 százalékra csökkentené. A javaslat szerepelt a Tisza programjában, és miniszteri meghallgatásán Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter és Kármán András pénzügyminiszter is beszélt arról, hogy ez a jelenlegi gazdasági körülmények között szinte lehetetlen vállalkozás.

A magyar zöldségek az exportpiacokon is versenyképesek

A DélKerTÉSZ információi szerint július 1-jétől léphet életbe az 5 százalékos áfa a zöldségek és gyümölcsök esetében, ami főként azért lehet fontos az ágazat számára, mert visszaszoríthatja az iparágon belül továbbra is magas feketegazdasági arányt.

Az árrésstopot kivezetnék a termelők, helyette más módon avatkoznának be

A 450 termelőt – szentesi és környékbeli termelőket, családi gazdaságokat, társvállalkozókat – tömörítő szövetkezet elnöke szerint a fogyasztói árakban azonnal megjelenhet az intézkedés hatása, ám mivel szezonális termékről van szó, azért is kell tenni lépéseket, hogy ez tartósan megmaradjon.

A lépés akár történhetne a paradicsomot és paprikát is érintő árrésstop kivezetésével párhuzamosan is, helyette a szövetkezet a francia árrésmodell bevezetését említi, amely minimális és maximális árrést is meghatároz. Ugyanis

az üvegházi termékek, mint a paprika és a paradicsom, forgalmát erősen befolyásolják az akciók, amelyek azonban néha túlzottak is, különösen olyan frisspiaci termékek esetében, ahol folyamatos a termelés.

A francia modell tompíthatná az akciók mértékét, de fenntarthatóbb lenne, és hozzájárulna egy egészségesebb fogyasztói kultúra kialakulásához is. Nagypéter Sándor szerint a jelenlegi 10 százalékos árrés túl alacsony, a leghatékonyabb áruházláncok sem képesek 15-16 százalék alatt rentábilisan működni. A láncok ezt más termékeken szedik be, például a DélKerTÉSZ által szintén termelt kaliforniai paprikán.