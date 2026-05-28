Nagyot eshet a zöldségek és gyümölcsök ára, de a boltok lenyelhetik az áfacsökkentés egy részét – a költségvetést is meg fogja terhelni

A Tisza-kormány 27 százalékról 5 százalékra csökkentené a zöldségek és gyümölcsök áfáját, ami elméletben több mint 17 százalékos áresést is hozhatna a boltokban. A korábbi tapasztalatok alapján azonban a kereskedők várhatóan csak részben adják tovább az adócsökkentést a vásárlóknak, ráadásul a kedvező hatás idővel fokozatosan kifuthat. A szakértő szerint ugyanakkor az intézkedés így is javíthatná a fogyasztást, visszaszoríthatná az áfacsalásokat és erősíthetné a tisztességes piaci szereplőket.

Az áfaszámítás módja miatt, ha az áfacsökkentést a kereskedők teljes mértékben átengednék a fogyasztók irányába, akkor az 17,3 százalékos árcsökkenést jelentene a fogyasztói árakban – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A szakértő szerint az ármérséklődés azonnal megjelenhetne a boltokban az intézkedés életbelépésének napján, hiszen a fogyasztói és médiás figyelem is erre kényszerítené a kereskedőket. A korábbi élelmiszeráfa-csökkentések tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a boltok jellemzően nem adják tovább teljes egészében az adóelőnyt. Molnár Dániel emlékeztetett:

a sertés-, baromfi-, hal-, tojás- és tejáfa korábbi csökkentésekor a KSH adatai alapján jellemzően 5–15 százalékos havi árcsökkenések jelentek meg a bevezetés hónapjában, a hatás azonban fokozatosan kifutott. Ez azt mutatja, hogy az adócsökkentéssel önmagában nem lehet tartósan alacsony árszintet biztosítani.

A zöldségek és gyümölcsök árát ugyanis számos más tényező is alakítja. Kiemelte: meghatározó a hazai termelés

mennyisége

és minősége,

amit sok esetben az időjárás döntően befolyásol, emellett az importárak és az árfolyammozgások is erősen hatnak az árakra.

Nem csak az árakról szólhat az intézkedés

Az elemző szerint az intézkedésnek akkor is lehetnek kedvező hatásai, ha az áfacsökkentést nem teljes egészében érzik meg a vásárlók. A mérséklődő árak támogathatják a fogyasztást, ami a zöldség- és gyümölcsfogyasztás esetében egészségügyi szempontból is pozitív következményekkel járhat.