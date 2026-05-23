Így fürdőzhetünk fél áron Budapesten – sokan még mindig nem tudnak erről a lehetőségről

Indul a nyár, már a mostani hosszú, nyárias hétvégén is nagy számban indulnak hűsölni a fővárosi fürdőkbe, ahol egyetlen nap alatt is többtízezer forintot hagyhatunk ott, csak a belépőre a jelenlegi jegyárak mellett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a Zsigmondy Klubkártya segítségével jóval kedvezőbb belépőárakkal megúszhatnák a fürdőzést – írja az Origo.

A Zsigmondy Klubkártya a Széchenyi fürdőben is használható

A Zsigmondy Klubkártya három történelmi fürdőben használható

A Zsigmondy Klubkártya – bár a Gellért, a Király és a Rácfürdő zárva tartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el – éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50 százalék feletti kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget.

A Zsigmondy Klubkártya kiváltása egyszeri 5000 forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni, hétfőtől csütörtökig 5500 forintért, míg pénteken, hétvégén és kiemelt napokon hatezerért

– számol be az Origo, az írásból az is kiderül, hol és hogyan váltható ki és használható a bérlet.