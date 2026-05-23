Deviza
EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01% EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kedvezményes belépőjegy
BGYH
jegyárkedvezmény

Így fürdőzhetünk fél áron Budapesten – sokan még mindig nem tudnak erről a lehetőségről

A budapesti történelmi fürdők továbbra is a legnépszerűbb kikapcsolódási lehetőségek közé tartoznak, ugyanakkor a jegyárak az elmúlt években jelentősen megemelkedtek. A Zsigmondy Klubkártya éppen ezért lehet jó befektetés azoknak, akik rendszeresen járnának a fővárosi gyógyfürdőkbe, hiszen akár már egyetlen látogatás is érezhető megtakarítást hozhat.
VG
2026.05.23, 19:30

Indul a nyár, már a mostani hosszú, nyárias hétvégén is nagy számban indulnak hűsölni a fővárosi fürdőkbe, ahol egyetlen nap alatt is többtízezer forintot hagyhatunk ott, csak a belépőre a jelenlegi jegyárak mellett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a Zsigmondy Klubkártya segítségével jóval kedvezőbb belépőárakkal megúszhatnák a fürdőzést – írja az Origo. 

Zsigmondy klubkártya
A Zsigmondy Klubkártya a Széchenyi fürdőben is használható / Fotó: Kállai Márton / Mediaworks

A Zsigmondy Klubkártya három történelmi fürdőben használható

A Zsigmondy Klubkártya – bár a Gellért, a Király és a Rácfürdő zárva tartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el – éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50 százalék feletti kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget. 

A Zsigmondy Klubkártya kiváltása egyszeri 5000 forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni, hétfőtől csütörtökig 5500 forintért, míg pénteken, hétvégén és kiemelt napokon hatezerért 

– számol be az Origo, az írásból az is kiderül, hol és hogyan váltható ki és használható a bérlet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu