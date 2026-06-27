Deviza
EUR/HUF353,73 -0,04% USD/HUF310,56 0% GBP/HUF410 0% CHF/HUF383,58 0% PLN/HUF82,49 0% RON/HUF67,47 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,73 -0,04% USD/HUF310,56 0% GBP/HUF410 0% CHF/HUF383,58 0% PLN/HUF82,49 0% RON/HUF67,47 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hőség
ivóvízosztás
késések
vízosztás
MÁV

A kánikula már a síneket is próbára teszi: 56 fokot mértek, több vonalon lassítják a vonatokat - figyelmeztet a MÁV

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A rekordközeli kánikula már a vasúti közlekedést is lassítja: a sínek hőmérséklete több helyen elérte az 56 Celsius-fokot, ezért a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be. Az intézkedések miatt az érintett járatoknál 5–15 perces késésekre is számítani kell.
Dénes Zoltán
2026.06.27, 12:22

A tartós, harmadfokú hőségriasztást kiváltó kánikula már nemcsak az utasokat és a járműveket, hanem közvetlenül a vasúti pályát is megterheli. A MÁV közleménye szerint az elmúlt öt napban a sínek átlaghőmérséklete megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb mért érték pedig elérte az 56 fokot. Emiatt több vasútvonalon sebességkorlátozásokat vezettek be, amelyek jellemzően 5–15 perces késéseket okozhatnak.

MÁV, sínek hőmérséklete, lassítás, kánikula
A hőség miatt a MÁV több vasútvonalon sebességkorlátozásokat vezetett be Fotó: Milan Veselinov / Shutterstock

A sínek a közvetlen napsugárzásban jóval forróbbá válhatnak, mint a levegő. Már 45 fokos sínhőmérsékletnél fokozott pályafelügyeletet rendelnek el, 50–60 fok között pedig olyan hőtágulási folyamatok indulhatnak el, amelyek tartós alakváltozást, a vágányokban pedig a forgalombiztonságot veszélyeztető feszültséget okozhatnak.

A vasúttársaság szerint a korlátozások célja éppen az, hogy a közlekedés a szélsőséges hőségben is fenntartható maradjon. A legmelegebb, délelőttől estig tartó időszakban az érintett pályaszakaszokon jellemzően óránként 20 kilométerrel csökkentették a megengedett sebességet.

A Balatontól Záhonyig több vonal érintett

Szombat délben sebességkorlátozás volt érvényben egyebek mellett a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Pécs és a Budapest–Hatvan–Sátoraljaújhely vonalon. Érintett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonal is, továbbá több kelet-magyarországi mellékvonal.

A hőség a balatoni közlekedés szempontjából is különösen érzékeny időszakban érkezett. A MÁV ugyanakkor hangsúlyozta: tavasszal és kora nyáron több pályakarbantartást is elvégeztek, így az észak- és dél-balatoni vonal egyes szakaszain is igyekeztek a nyári csúcsforgalom előtt stabilizálni a pályaállapotokat.

A rendkívüli meleg nemcsak a síneket, hanem a felsővezetéki rendszert is megterheli. A vezetékek a hő hatására megnyúlnak, ami növelheti a szakadás, illetve az áramszedősérülések kockázatát. A MÁV szakemberei készenlétben állnak, ám a vasúti pályán végzett javítások a legforróbb órákban korlátozottan végezhetők el. A hőség miatt keletkező sín- és illesztési hibák helyreállítása jellemzően csak hajnalban, hűvösebb időben lehetséges.

A HÉV-eknél is lassításra lehet szükség

A kánikula a HÉV-hálózatot sem kerüli el. A pályák állapotát ott is fokozottan ellenőrzik, és szükség esetén napközbeni sebességkorlátozást vezetnek be. A MÁV tapasztalatai szerint ez jellemzően csak néhány perces késést okoz, a HÉV-ek többsége továbbra is tartja a menetrendet.

A H7-es HÉV esetében ugyanakkor július 6-ig karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek, ez nem közvetlenül a mostani hőséghez kapcsolódó intézkedés.

Tartalék vonatokkal és vízosztással készülnek

A vasúttársaság a hétvégi utazási csúcsra tartalék szerelvényeket és motorvonatokat állított készenlétbe, valamint szükség esetén pótlóbuszokat is bevet. Siófokon szombat éjszaka utasmenedzserek segítik a megnövekedő forgalom kezelését, vasárnap délutántól pedig tartalékvonat is rendelkezésre állhat a legforgalmasabb időszakban.

A hőségriasztás alatt naponta 10 és 17 óra között több forgalmas budapesti és vidéki busz-, illetve vasútállomáson palackozott vizet osztanak az utasoknak. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi információkat a társaság honlapján, a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a MÁVINFORM felületein.

A következő napokban tehát nemcsak a megszokott nyári késésekkel, hanem a hőség miatt bevezetett további lassításokkal is számolni kell. A vasúti közlekedés fenntartható marad, de az extrém meleg egyre látványosabban teszi próbára a magyar közlekedési infrastruktúrát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu