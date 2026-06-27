A kánikula már a síneket is próbára teszi: 56 fokot mértek, több vonalon lassítják a vonatokat - figyelmeztet a MÁV

A tartós, harmadfokú hőségriasztást kiváltó kánikula már nemcsak az utasokat és a járműveket, hanem közvetlenül a vasúti pályát is megterheli. A MÁV közleménye szerint az elmúlt öt napban a sínek átlaghőmérséklete megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb mért érték pedig elérte az 56 fokot. Emiatt több vasútvonalon sebességkorlátozásokat vezettek be, amelyek jellemzően 5–15 perces késéseket okozhatnak.

A hőség miatt a MÁV több vasútvonalon sebességkorlátozásokat vezetett be Fotó: Milan Veselinov / Shutterstock

A sínek a közvetlen napsugárzásban jóval forróbbá válhatnak, mint a levegő. Már 45 fokos sínhőmérsékletnél fokozott pályafelügyeletet rendelnek el, 50–60 fok között pedig olyan hőtágulási folyamatok indulhatnak el, amelyek tartós alakváltozást, a vágányokban pedig a forgalombiztonságot veszélyeztető feszültséget okozhatnak.

A vasúttársaság szerint a korlátozások célja éppen az, hogy a közlekedés a szélsőséges hőségben is fenntartható maradjon. A legmelegebb, délelőttől estig tartó időszakban az érintett pályaszakaszokon jellemzően óránként 20 kilométerrel csökkentették a megengedett sebességet.

A Balatontól Záhonyig több vonal érintett

Szombat délben sebességkorlátozás volt érvényben egyebek mellett a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Pécs és a Budapest–Hatvan–Sátoraljaújhely vonalon. Érintett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonal is, továbbá több kelet-magyarországi mellékvonal.

A hőség a balatoni közlekedés szempontjából is különösen érzékeny időszakban érkezett. A MÁV ugyanakkor hangsúlyozta: tavasszal és kora nyáron több pályakarbantartást is elvégeztek, így az észak- és dél-balatoni vonal egyes szakaszain is igyekeztek a nyári csúcsforgalom előtt stabilizálni a pályaállapotokat.

A rendkívüli meleg nemcsak a síneket, hanem a felsővezetéki rendszert is megterheli. A vezetékek a hő hatására megnyúlnak, ami növelheti a szakadás, illetve az áramszedősérülések kockázatát. A MÁV szakemberei készenlétben állnak, ám a vasúti pályán végzett javítások a legforróbb órákban korlátozottan végezhetők el. A hőség miatt keletkező sín- és illesztési hibák helyreállítása jellemzően csak hajnalban, hűvösebb időben lehetséges.