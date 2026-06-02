Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat ezekben a gyógyfürdőkben

Pest megyében több olyan termálfürdő is található, ahol a gyógyvizes pihenés a nyugdíjas korosztály számára sem jelent nagy anyagi terhet. Mutatjuk, melyekben a legkedvezőbbek a jegyárak a szenior vendégek számára.
VG
2026.06.02, 12:13

Pest megye 11 településén összesen 13 olyan termálkutat tartanak számon, amelyek igazoltan gyógyhatású vizet adnak − számolt be róla a Termálonline.

Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat ezekben a gyógyfürdőkben (Illusztráció) Fotó: Balogh Zoltán

Íme Pest megye három legkedvezőbb árú gyógyvizes fürdője a nyugdíjasok számára:

  • A tótalmási Szent András Gyógyvizes Strandon jelenleg 1500 forint a nyugdíjas napijegy ára, míg a helyi nyugdíjasok számára ugyanez mindössze 1000 forintba kerül. Emellett 16 óra után külön kedvezményt is biztosítanak, ilyenkor a szenior vendégek 1000 forintért léphetnek be a termálfürdőbe.
  • A Tápiószentmártoni Termálfürdőben a nyugdíjas napijegy 2500 forintba kerül. A helyi lakosok azonban további kedvezményt is kapnak. Számukra hétköznapokon ebből az árból még 50 százalékos árengedmény jár, így tehát ezeken a napokon mindössze 1250 forintért válthatnak belépőt.
  • Az Albertirsai Gyógyvizű Fürdőben a nyugdíjas belépő 2600 forint, míg a helyi nyugdíjasok kedvezményesen, 2300 forintért válthatnak jegyet.

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a legtöbb fürdőben a kedvezmények igénybevételét a nyugdíjfolyósító által kiállított igazolvány bemutatásához kötik, ezért mindenképp érdemes magunkkal vinni a szükséges dokumentumokat − írta cikkében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
