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Országszerte újabb termálfürdők és strandok kezdik meg a szezont. Mutatjuk, mennyibe kerül idén a fürdőzés

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A júniusi meleg érkezésével országszerte egyre több szezonális strand és termálfürdő kezdte meg működését. A strandszezon azonban nemcsak a nyitásokról szól, hanem a jegyárak emelkedéséről is, ami számos fürdőt érint, igaz, többnyire viszonylag kisebb, 5-10 százalékos mértékben.
VG
2026.06.03, 09:43
Frissítve: 2026.06.03, 09:52

A nyári időjárás beköszöntével országszerte újabb termálfürdők és strandok kezdik meg a szezont, több helyszínen éppen ezen a héten fogadják az első vendégeket. Miközben a nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta kültéri medencéinek egy részét, a kisebb vidéki termálstrandok közül többen csak ezekben a napokban indul a strandszezon  – írja Termál Online. A legtöbb helyszínen fokozatos nyitás zajlik, így a teljes szolgáltatási kínálat jellemzően csak június közepére válik elérhetővé.

A debreceni fürdőkomplexuban is elindul a strandszezon / Fotó: Aquaticum Strandfürdő
A debreceni fürdőkomplexuban is elindul a strandszezon / Fotó: Aquaticum Strandfürdő

Strandszezon: újabb fürdők nyitnak a héten

Az elmúlt hónapokban több helyen szezon előtt karbantartási munkák, medencefelújítások és kisebb fejlesztések zajlottak. Egyes fürdők új szaunákkal, megújult medencékkel vagy kibővített szolgáltatásokkal készültek fel a nyárra. 

Több vidéki fürdő ezen a héten fogadja az első vendégeket. 

Így egyebek mellett 

  • június 1-jétől látogatható újra a Csepeli Strandfürdő. A termálmedencével is rendelkező létesítményben április 20. óta volt karbantartási szünet. 
  • Hétfőtől várja a vendégeket a mezőberényi Kálmán Fürdő. A Békéscsabától 20 kilométerre északra található település termálfürdőjében négy medencéből áll a választék, és minősített gyógyvízzel is rendelkeznek. 
  • Hétfőn nyílt meg Szegeden a Napfényfürdő-Aquapolis strandi része.
  • Eredetileg hétfői nyitást terveztek, de végül péntekre halasztották a kunhegyesi Szent István Strand idei nyitását. Ugyancsak péntektől várja a vendégeket a Petőházi Strand és Termálfürdő. A Sopron közelében található fürdő idén is egész kedvező jegyárakat kínál.
  • Június 6-án, szombaton nyitják meg a Ceglédi Gyógyfürdő strandi részét. Ez azt jelenti, hogy szabadtéri úszómedencével, élménymedencével, ülőmedencével, gyermekmedencével és hullámmedencével bővül a kínálatuk.
  • Szintén szombaton nyitják meg a Marcali Gyógyfürdő strandi medencéit, de továbbra is változatlanok maradnak a jegyárak. Ugyancsak szombaton nyit a Szombathelyi Termálfürdő, ahol ebből az alkalomból napközbeni zenés programokkal várják a fürdőzőket – számolt be a Termál Online.

Ilyen árakra lehet számítani a vidéki strandfürdőkben

Végh Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke a napokban az Origónak elmondta, hogy idén a hazai strandfürdőkben átlagosan 5-10 százalékkal nőhetnek a belépőárak a tavalyi szinthez képest, bár vannak olyan helyek, mint az imént említett Marcali Gyógyfürdő strandja, ahol egyáltalán nem emelnek.

Az idei díjszabások alapján a legtöbb vidéki termálstrandon a felnőttnapijegyek jellemzően 2500 és 4500 forint között mozognak, míg a nagyobb élmény- és gyógyfürdők esetében a belépő ára sok helyen már meghaladja az 500-7000 forintot. A prémiumszolgáltatásokat kínáló komplexumokban ennél magasabb összegekkel is találkozhatnak a látogatók.

Ez a helyzet Budapesten

A fővárosi strandok közül a jövő hét végéig még csak a Palatinus tartott nyitva, de napokon belül fokozatosan látogatható lesz a többi szezonális fürdő is. 

  • A Paskál és a Pesterzsébeti Fürdő és Strand a pünkösdi hétvégén, május 30-án nyílt meg, 
  • a Római június 14-én,
  • a Pünkösdfürdői Strandfürdő pedig az időjárás függvényében június 13-án vagy 20-án fog.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint a fővárosi fürdők többségében átlagosan 5-8 százalékkal emelkedtek a jegyárak 2026 elején. A budapesti strandok közül a legnagyobb drágulás a Palatinust érinti, amelynél a többi budapesti fürdővel ellentétben szezonális jegyárakat alkalmaznak. A jó hír az, hogy idén csak június 13-tól jön az áremelés, igaz, az azért elég komoly különbséget jelent.

A legnagyobb mértékben a hétköznapi nyugdíjas-, gyermek- és diákjegyek árai emelkednek itt: 88 százalékkal, 2400 forintról 4500-ra, valamint ugyanez hétvégén, több mint 92 százalékkal 2600-ról 5000 forintra.

A fővárosi fürdők ugyanakkor több árengedményt is biztosítanak vendégeiknek, így például diák-, nyugdíjas- és családi tarifákat, valamint kedvező árú bérleteket.

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