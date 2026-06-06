Az éjjel megérkezett a végső amerikai ítélet Magyarországról: feketén-fehéren leírták a valóságot az uniós pénzekről – ez vár a gazdaságra A Tisza-kormány alatt

Amerikai ítélet érkezett az éjjel Magyarországról és a magyar gazdaságról. Ezt a nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch adta ki pénteken késő este.

Amerikai ítélet: az éjjel megérkezett a végső döntés a Fitch-től, ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel lezárult a nagy nyári hiteminősítő kör, a pénteki volt a végső döntés, előtte a Moody's és az S&P is kiadta az előrejelzését a magyar gazdaságról. Utoljára tehát a Fitch jelentekezett a besorolásával.

Nagy meglepetést a döntésével nem okozott, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő érétkeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.

A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív.

A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.

Amerikai ítélet: ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt

A hitelminősítő szerint Magyarország osztályzatát erős strukturális mutatók támogatják, beleértve az egy főre jutó GDP-t, amely jóval a hasonló minősítésű országok mediánja felett van. Ezeket az erősségeket ellensúlyozza viszont

a magas államadósság,

a nem ortodox gazdaságpolitika,

az energiaáraknak való kitettség,

valamint a kormányzati mutatók romlása.

A negatív kilátás az államháztartásnak az áprilisi választások előtt tapasztalt, a vártnál nagyobb mértékű romlását, a költségvetési politika alacsony kiszámíthatóságát és a gyenge gazdasági növekedést tükrözi. Az új kormány célja a költségvetési hiány csökkentése középtávon, és a stratégiáját az év későbbi szakaszában fogja felvázolni a meglévő magas kiadási kötelezettségek – különösen a szociális támogatások és a választások előtti kiadási ígéretek –, valamint a bizonytalan globális környezet közepette.

Kulcsfontosságú minősítési tényezők a politikai változás.

A Magyar Péter vezette Tisza alkotmányozó többséget szerzett a 2026. áprilisi választásokon, ami csökkenti az intézményi konfliktusok kockázatát, és támogatja a politikai program gyors végrehajtását. Magyarország és az Európai Bizottság május végén politikai megállapodásra jutott 16,4 milliárd eurónyi Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), valamint kohéziós alap felszabadításáról. A kifizetések továbbra is a szükséges reformok végrehajtásától függnek, beleértve a jogállamisággal és a korrupcióval kapcsolatos aggályok kezelését célzó intézkedéseket.