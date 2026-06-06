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Fitch
Tisza-kormány
hitelminősítő
2026
június
magyar gazdaság
amerikai

Az éjjel megérkezett a végső amerikai ítélet Magyarországról: feketén-fehéren leírták a valóságot az uniós pénzekről – ez vár a gazdaságra A Tisza-kormány alatt

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A Fitch döntött a magyar gazdaság állapotáról. Az amerikai ítéletben világosan szerepel, milyen kockázatokkal kell számolni Magyarországnak a következő években. Az uniós pénzek kapcsán rámutatak a lényegre, hogy Brüsszel mikor utalhatja a pénzeket.
Hecker Flórián
2026.06.06, 06:01
Frissítve: 2026.06.06, 06:09

Amerikai ítélet érkezett az éjjel Magyarországról és a magyar gazdaságról. Ezt a nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch adta ki pénteken késő este.

Amerikai ítélet, Fitch, hitelminősítő
Amerikai ítélet: az éjjel megérkezett a végső döntés a Fitch-től, ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel lezárult a nagy nyári hiteminősítő kör, a pénteki volt a végső döntés, előtte a Moody's és az S&P is kiadta az előrejelzését a magyar gazdaságról. Utoljára tehát a Fitch jelentekezett a besorolásával.

Nagy meglepetést a döntésével nem okozott, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő érétkeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.

A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív.

A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.

Amerikai ítélet: ez vár a gazdaságra a Tisza-kormány alatt

A hitelminősítő szerint Magyarország osztályzatát erős strukturális mutatók támogatják, beleértve az egy főre jutó GDP-t, amely jóval a hasonló minősítésű országok mediánja felett van. Ezeket az erősségeket ellensúlyozza viszont

  • a magas államadósság,
  • a nem ortodox gazdaságpolitika,
  • az energiaáraknak való kitettség,
  • valamint a kormányzati mutatók romlása.

A negatív kilátás az államháztartásnak az áprilisi választások előtt tapasztalt, a vártnál nagyobb mértékű romlását, a költségvetési politika alacsony kiszámíthatóságát és a gyenge gazdasági növekedést tükrözi. Az új kormány célja a költségvetési hiány csökkentése középtávon, és a stratégiáját az év későbbi szakaszában fogja felvázolni a meglévő magas kiadási kötelezettségek – különösen a szociális támogatások és a választások előtti kiadási ígéretek –, valamint a bizonytalan globális környezet közepette.

Kulcsfontosságú minősítési tényezők a politikai változás.
A Magyar Péter vezette Tisza alkotmányozó többséget szerzett a 2026. áprilisi választásokon, ami csökkenti az intézményi konfliktusok kockázatát, és támogatja a politikai program gyors végrehajtását. Magyarország és az Európai Bizottság május végén politikai megállapodásra jutott 16,4 milliárd eurónyi Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), valamint kohéziós alap felszabadításáról. A kifizetések továbbra is a szükséges reformok végrehajtásától függnek, beleértve a jogállamisággal és a korrupcióval kapcsolatos aggályok kezelését célzó intézkedéseket.

Jelentős költségvetési hiány
Az év eleje óta bejelentett további, választások előtti költségvetési lazítások és eseti támogatások – beleértve az üzemanyag- és energiatartalmú intézkedéseket –, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel kapcsolatos esetleges adóvisszatérítések a költségvetési hiányt a GDP 6,4%-ára emelik 2026-ban. Ez jelentősen meghaladja a decemberi felülvizsgálatunkban szereplő prognózist (5,6%), és a jelenleg előrejelzett 3,1%-os „BBB” mediánt. Az elsődleges hiány a várakozások szerint a 2025-ös 0,9%-ról 2,6%-ra szélesedik 2026-ban.

Fokozatos konszolidáció
A kormány középtávú konszolidációs stratégiáját azon kötelezettségvállalásához kívánja kötni, hogy 2030-ig teljesíti az euróbevezetési kritériumokat. Részletes konszolidációs terv hiányában – amelyet a kormány az év későbbi szakaszában tervez bemutatni – a Fitch fokozatos kiigazítást feltételez. Ez a gyenge induló pozíciót, a választások előtti kötelezettségvállalásokat, az ágazati adók megtartását és a szociális intézkedéseket (beleértve a 14. havi nyugdíj bevezetését) tükrözi. A kamatkiadások csökkenhetnek, ha a kedvező finanszírozási feltételek fennmaradnak, de a Fitch bizonytalannak látja az állami szerződések és kiadások felülvizsgálatából származó potenciális megtakarításokat. A költségvetési hiányt 5,9%-ra jelezzük előre 2027-ben.

Növekvő államadósság
A Fitch előrejelzése szerint a GDP-arányos államadósság a 2025-ös 74,6%-ról 2027 végére 76,2%-ra emelkedik, ami meghaladja az 58,3%-os várható „BBB” mediánt a nagyobb hiány és az EU-s hitelek várható kifizetése miatt. Ezt részben ellensúlyozza a magyar forint felértékelődése, mivel az államadósság mintegy 30%-a devizában van. Az alacsonyabb államkötvény-hozamok és a várható monetáris lazítás támogatni fogják a kamatkiadások bevételekhez viszonyított arányának csökkenését 8,3%-ra 2027-ben, ami elmarad a vetített „BBB” mediántól (9,6%) és a 2024-es 11,6%-os csúcsértéktől.

Fokozatos növekedési kilábalás
A reál-GDP növekedése 2026 első negyedévében felgyorsult a választások előtti költségvetési lazítás és egyszeri tényezők hatására, de valószínűleg mérséklődni fog, mivel a közel-keleti konfliktus rányomja a bélyegét a külső keresletre. Az RRF-kifizetések várhatóan korlátozott hatást gyakorolnak a reálgazdasági aktivitásra 2026-ban, mivel főként a már megvalósított projektek átminősítését tükrözik majd, de az EU-s kohéziós alapok támogatni fogják a beruházásokat 2027-ben, ellensúlyozva a magánfogyasztás várható normalizálódását. A reál-GDP növekedését 2,5%-ra becsüljük 2027-ben, a 2025-ös 0,5%-os szint után.

Adminisztratív intézkedések által befolyásolt infláció
A fő Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) a februári 1,6%-os mélypontról áprilisban 2,6%-ra emelkedett, miközben a valuta felértékelődése és az üzemanyagár-sapka ellensúlyozta a magasabb energiaárakat. A Fitch az átlagos HICP-t 4,6%-ra jelzi előre 2027-ben, az ideiglenes adminisztratív intézkedések kivezetésével párhuzamosan. A Magyar Nemzeti Bank 2026 februárjában 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette az alapkamatot, és 2027 végéig fokozatos, 5,0%-ig terjedő lazításra számítunk.

Csökkenő külső sérülékenység
Arra számítunk, hogy a folyó fizetési mérleg többlete a 2025-ös 1,7%-ról a GDP 0,5%-ára szűkül 2027-ben a kevésbé kedvező külső kereslet és az energiaimport magasabb költségei miatt. A várható EU-s források (1,9% a 2026–2027-es időszakban), a folyamatos nettó közvetlen tőkebefektetések (FDI) beáramlása (2% 2026–2027-ben), valamint az állampapírok iránti erős külföldi kereslet támogatni fogja a devizatartalékok további erősödését. A tartalékok az aktuális külső kifizetésekhez viszonyítva a várakozások szerint a 2025-ös 3,4 hónapról 4,3 hónapra emelkednek 2027-ben, ami kismértékben elmarad a 4,6 hónapos „BBB” mediántól.

Erős hitelezés; lakásár-növekedés
A FIDESZ-kormány 2025 szeptemberében támogatott hitelprogramot indított az első lakásvásárlók számára, ami a jelzáloghitelezés erőteljes növekedését váltotta ki: a bevezetés óta az új hitelek 72%-a kapcsolódik a programhoz. A rendszer támogatta az erős lakáskeresletet és az ingatlanárak további, éves szinten 23,5%-os növekedését 2025 negyedik negyedévében. A jegybank becslése szerint a lakásárak 22,5%-kal haladták meg a fundamentumokat, de a kockázatokat korlátozzák a szigorú hitelbírálati standardok és a bankrendszer stabilitása, amelyet a 20,5%-os teljes tőkemegfelelési mutató, a 16,5%-os tőkearányos megtérülés (ROE) és a szilárd likviditási pufferek támasztanak alá 2025 negyedik negyedévében.

ESG – Kormányzás
Magyarország közepes helyezést ér el a Világbank kormányzati mutatója (WBGI) alapján (59. percentilis), ami a szilárd intézményrendszert tükrözi az EU-tagságnak köszönhetően. Ezt kiegyensúlyozzák a jogállamiság és a bírói függetlenség gyengülésével kapcsolatos aggályok, a békés politikai átmenetek közelmúltbeli története, valamint a mérsékelt korrupció.

MINŐSÍTÉSI ÉRZÉKENYSÉG
Tényezők, amelyek külön-külön vagy együttesen negatív minősítési lépéshez/leminősítéshez vezethetnek:

Államháztartás: A GDP-arányos általános kormányzati adósság tartós növekedése középtávon, például egy hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya miatt.

Makrogazdaság: Tartósan gyenge gazdasági növekedés, például strukturális gazdasági kihívások vagy alacsonyabb közvetlen külföldi tőkebefektetések miatt.

Tényezők, amelyek külön-külön vagy együttesen pozitív minősítési lépéshez/felminősítéshez vezethetnek:

Strukturális tényezők / Államháztartás: A kormány azon képességébe vetett fokozott bizalom, hogy képes olyan intézményi reformokat vagy költségvetési konszolidációs intézkedéseket végrehajtani, amelyek elegendőek a GDP-arányos államadósság stabilizálásához középtávon, a kilátás Stabilra javítását eredményezheti. A tartós adósságcsökkentés kilátása felminősítéshez vezethet.

Makrogazdaság / Strukturális tényezők: Javuló intézményi környezet és politikai döntéshozatal, amely támogatja a középtávú növekedés erősödését.

Országplafon (Country Ceiling)
Magyarország országplafon-minősítése „A”, ami három fokozattal haladja meg a hosszú távú devizakibocsátói adósbesorolást (LTFC IDR). Ez az IDR-hez képest igen erős korlátokat és ösztönzőket tükröz az olyan tőke- vagy devizakorlátozások bevezetésével szemben, amelyek megakadályoznák vagy jelentősen gátolnák a magánszektort abban, hogy a helyi valutát devizára váltsa, és a bevételt nem honos hitelezőknek utalja át az adósságszolgálat teljesítésére.

A Fitch országplafon-modellje az IDR felett háromfokozatú kiinduló felértékelést eredményezett. A Fitch minősítési bizottsága nem alkalmazott kvalitatív módosítást a modell eredményéhez képest.

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