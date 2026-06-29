Tragédia formálódik az árampiacon, lépnie kell a kormánynak: megy a tipp-mix a kereskedőknél az 1000 euróról – „csak néztek, hogy a magyar-román páros hogyan tud ilyen irreális árszintet elérni!"

Legalább a tizedével megnőtt a magyarországi villamosenergia-felhasználás a nagy hőség napjaiban. Ez plusz piacot kínál az áram termelőinek és kereskedőinek egyaránt. Még vonzóbb lehet számukra, hogy mivel a kínálat nem bővült, megindultak felfelé az árak. A Világgazdaság Balogh József energiapiaci szakértőt kérdezte, valóban eljött-e a kánaán az érintett piaci szereplők számára.

Minden összejött a magyar árampiacon. A hőség csak a katalizátor volt/Fotó: Shutterstock

Valami itt nagyon nincs rendben

Válasza szerint a piac természetesen reagál az átlagostól erősen eltérő helyzetre. Azonban, mint rámutatott, az áramkereskedőnek nem elsősorban az árszint a fontos, hanem a magyarországi (HUPX) és a németországi áramtőzsde (EPEX) jegyzései közötti különbség (spread). Ráadásul, minél magasabb, az elszámolóár, annál nagyobb biztosítékot kell tartani az elszámolóháznál. Így a magas árak tulajdonképpen a kereskedők likviditasa ellen dolgoznak. Márpedig a HUPX-en a zsinórtermék hétfőre 222 euró volt megawattóránként. Ennél

a görögországi és a bulgáriai ár 60 százalékkal volt alacsonyabb,

a németországi 40 százalékkal,

a mindig "mumus" olaszországi 30 százalékkal.

Pedig valaha Olaszország volt a prémiumpiac csúcsa, az EU-n belül mindig ott volt a legdrágább az áram.

Minden összejött az árampiacon

Amit most látunk, az Balogh József magyarázata szerint több, egymástól független tényező szerencsétlen összhatása, ami miatt egy egészen furcsa tragédia kezd kialakulni az árampiacon. A fő tényezők a következők:

A napelemek viselkedése A Paksi Atomerőmű visszaterhelése Az erőltetett európai piacösszekapcsolás (market coupling) hatása A tárolókapacitások elmaradása a napenergiától Az olcsó áramot használó lakosság fogyasztási szokásai

Összeadódtak a kedvezőtlen hatások

Az alaphelyzet az, hogy a napelemek semmit sem érnek, amikor a nap már lemenőben van, vagy lement. Ezért az esti órákban robbannak az árak a magyar áramtőzsdeén, a HUPX-en. Közben most a Paksi Atomerőmű termelését csökkenteni kell, mert túl meleg a Duna vize. Mindezek tetejébe az erőltetett piacösszekapcsolás miatt a romániai villamosenergia-piac belső problémái is rászakadtak a HUPX-ra: héffőre a magyar és a román áramtőzsdén volt a legdrágább az áram az Európai Unióban. „A market-couplingot bevezetett összes többi ország áramkereskedői csak néztek Németországtól kezdve Bulgáriáig, hogy a magyar-román páros hogyan tud ilyen irreálisan magas árszintet elérni. A zsinórtermék hazai ára megawattóránként 222 euró lett, ami az esti órákra 800 euró közelébe szökött" – mondta Balogh József.