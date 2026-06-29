Tragédia formálódik az árampiacon, lépnie kell a kormánynak: megy a tipp-mix a kereskedőknél az 1000 euróról – „csak néztek, hogy a magyar-román páros hogyan tud ilyen irreális árszintet elérni!"
Legalább a tizedével megnőtt a magyarországi villamosenergia-felhasználás a nagy hőség napjaiban. Ez plusz piacot kínál az áram termelőinek és kereskedőinek egyaránt. Még vonzóbb lehet számukra, hogy mivel a kínálat nem bővült, megindultak felfelé az árak. A Világgazdaság Balogh József energiapiaci szakértőt kérdezte, valóban eljött-e a kánaán az érintett piaci szereplők számára.
Valami itt nagyon nincs rendben
Válasza szerint a piac természetesen reagál az átlagostól erősen eltérő helyzetre. Azonban, mint rámutatott, az áramkereskedőnek nem elsősorban az árszint a fontos, hanem a magyarországi (HUPX) és a németországi áramtőzsde (EPEX) jegyzései közötti különbség (spread). Ráadásul, minél magasabb, az elszámolóár, annál nagyobb biztosítékot kell tartani az elszámolóháznál. Így a magas árak tulajdonképpen a kereskedők likviditasa ellen dolgoznak. Márpedig a HUPX-en a zsinórtermék hétfőre 222 euró volt megawattóránként. Ennél
- a görögországi és a bulgáriai ár 60 százalékkal volt alacsonyabb,
- a németországi 40 százalékkal,
- a mindig "mumus" olaszországi 30 százalékkal.
Pedig valaha Olaszország volt a prémiumpiac csúcsa, az EU-n belül mindig ott volt a legdrágább az áram.
Minden összejött az árampiacon
Amit most látunk, az Balogh József magyarázata szerint több, egymástól független tényező szerencsétlen összhatása, ami miatt egy egészen furcsa tragédia kezd kialakulni az árampiacon. A fő tényezők a következők:
- A napelemek viselkedése
- A Paksi Atomerőmű visszaterhelése
- Az erőltetett európai piacösszekapcsolás (market coupling) hatása
- A tárolókapacitások elmaradása a napenergiától
- Az olcsó áramot használó lakosság fogyasztási szokásai
Összeadódtak a kedvezőtlen hatások
Az alaphelyzet az, hogy a napelemek semmit sem érnek, amikor a nap már lemenőben van, vagy lement. Ezért az esti órákban robbannak az árak a magyar áramtőzsdeén, a HUPX-en. Közben most a Paksi Atomerőmű termelését csökkenteni kell, mert túl meleg a Duna vize. Mindezek tetejébe az erőltetett piacösszekapcsolás miatt a romániai villamosenergia-piac belső problémái is rászakadtak a HUPX-ra: héffőre a magyar és a román áramtőzsdén volt a legdrágább az áram az Európai Unióban. „A market-couplingot bevezetett összes többi ország áramkereskedői csak néztek Németországtól kezdve Bulgáriáig, hogy a magyar-román páros hogyan tud ilyen irreálisan magas árszintet elérni. A zsinórtermék hazai ára megawattóránként 222 euró lett, ami az esti órákra 800 euró közelébe szökött" – mondta Balogh József.
Hol vannak az energiatárolók?
Az előző kormány túltolta a napelemek telepítését, de nem gondoskodott kellő nagyságú tárolókapacitásról és az elosztóhálózatok fejlesztéséről, elsősorban a smart grid megoldások és a smart meter eszközök hiányzanak. Bár végül elindultak állami támogatású tárolóprogramok, és a lakossági napelemes pályázatoknál is feltétel lett a tároló telepítése, az eddig megjelent kapacitások messze nem elégségesek.
Márpedig a vasárnapi áramkimaradások például Százhalombatta környékén „real-time" figyelmeztetések voltak arra, hogy az új kormány most lépéskényszerben van: végig kell táncolnia az előző kormánytól megörökölt táncot. A vasárnapi áramkimaradások ugyanis nem magyarázhatók egyedül a nagy hőség miatt megugrott áramigénnyel, az okok között hangsúlyos helyen van az a stratégiai hiba, hogy a napelemek telepítésének támogatásától messze elmaradt a tárolás és az elosztás fejlesztése. E kettővel ugyanis jobban kézben tartható az áramellátás azokban az órákban is, amikor a naperőművek már nem termelnek. Balogh József példája szerint olyan történt, mintha egy gyerek olyan biciklit kapna, amelynek kettő helyett csak egy kereke van, a szülők pedig nem értenék, hogy miért nem kerékpározik a gyerek többet.
A lakosságra most ne alapozzunk nagyon!
A lakosság a rezsicsökkentésnek köszönhetően semmit nem érez meg abból, ha este az áramtőzsdén például 700 euróra ugrik az áram ára. Akkor meg minek takarékoskodjon? A szakértő szerint a miniszter kérheti, hogy az esti órákban használjunk kevesebb áramot, főleg a klímát csavarjuk le, de a kérésre a lakosság addig aligha reagál érdemben, amíg a rezsicsökkentés miatt nem kell megfizetnie a szolgáltatás valós költségét.
Rossz a csillagkép
Amikor a felsorolt öt tényező kedvezőtlen hatása egyszerre érvényesül, addig a magyar áramtőzsdén a csillagos ég lesz az elszámolóár felső határa – vetíti előre Balogh József. Kereskedők között már mennek is a tipp-mix típusú fogadások arról, hogy mikor ugrik a HUPX-en az adott negyedórában euróban 1000 eurónál nagyobb a villamos energia elszámolóára. Azok nyertek, akik néhány holnapi, negyedórás időszakra fogadtak. Igaz, pontosabban csak 999 euró lett az ár. A roműniai OPCOM-on lett 1000 euró feletti is.