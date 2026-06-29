Már csak ez hiányzott: áramszünet csapott le Budapesten, ezrek maradtak szolgáltatás nélkül – azonnal reagált az E.ON
Az E.ON áramszünet térképe szerint egy transzformátor meghibásodása miatt este fél kilenc körül megközelítőleg kétezer ügyfélnél szünetelt az áramszolgáltatás.
Az áramszünetet több XX. kerületi lakos is megerősítette, néhányan pedig arról számoltak be, hogy az első kerület bizonyos részein szintén áramkimaradások vannak. Itt becslések szerint közel ezer fogyasztó érintett. A szakemberek azonnal hozzáláttak a hiba kijavításához.
A napokban több településen is áramszünet volt
Vasárnap a budapesti agglomeráció két településéről, Szigetszentmiklósról és Százhalombattáról jelentett fennakadásokat az MVM. A százhalombattai áramszünet mintegy három órán át tartott, az MVM délután 5 óra környékén tudta újraindítani a szolgáltatást.
Takarékosságra szólított fel a miniszter
Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter korábban arra szólította fel a lakosságot, hogy lehetőség szerint mindenki mérsékelje áramfogyasztását, különös tekintettel a 18 és 21 óra közötti időszakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intervallumban Kapitány szerint érdemes mérsékelni a klímaberendezések használatát, a hordozható eszközök töltését, valamint nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését.
Kritikus helyzetben a vízellátás
Több százezer fogyasztó számára kritikus a következő néhány óra. A vízellátás közel van a kezelhetetlen szinthez, Piliscsaba önkormányzata hétfő délután arra figyelmeztetett, hogy szinte alig maradt víz a településen. A budai agglomerációban súlyos a helyzet, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) azonnali vízkorlátozás bevezetését szorgalmazta, annak érdekében hogy az alapellátás biztosítva legyen.
A június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.
Hétfő reggel Szada – első településként – a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.
Szada nagyközség Pest vármegyében, a Gödöllői járásban, a budapesti agglomerációban. Csaknem 7000-en lakják.
A hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény, mint egy átlagos időszakban, amikor csak a gazdálkodók, illetve a háztartások vízigénye merül fel mindenféle kerti tevékenység nélkül. Június 29-én a helyzet annyira súlyossá vált, hogy nemcsak a Gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány van kialakulóban.
A DMRV mai napon minden önkormányzattól a II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt, ám ennek ellenére vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, így a tárolómedencék feltöltése nem biztosított.
A szolgáltató közlése szerint, amennyiben a fogyasztás a következő órákban nem csökken számottevően, abban az esetben a hálózat teljes összeomlása is elképzelhető.