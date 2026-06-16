Megduplázták az ingyenes készpénzfelvételi keretet: ennyivel többet vesznek ki a magyarok az ATM-ekből

A BiztosDöntés.hu elemzése szerint az év első három hónapjában 124 179 forint jutott egy belföldi készpénzfelvételre, miközben egy évvel korábban még 110 ezer forint körül mozgott ez az összeg. Érdekesség, hogy a rekord ellenére a kártyahasználók már sokkal több ATM-t használtak, ám kevesebbszer.

Az ATM-ek kihasználtsága országrészenként eltérő / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az ATM-ek kihasználtsága mögötti számok

A látványos emelkedésnek az infláció nem lehet az oka, hiszen hónapok óta régen látott alacsony szinten van, a magyarázat inkább az ingyenes havi készpénzfelvételi limit év eleji megduplázása lehet − mutatott rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Február elejétől a korábbi 150 ezerről 300 ezer forintra növekedett a keret.

Az elemzés szerint miközben az egy tranzakcióra jutó összeg meredeken emelkedett, a belföldi kártyás készpénzfelvételek száma sokéves mélypontra, 18,5 millió alá csökkent az első negyedévben. Egy évvel korábban még 19,2 milliószor használták erre a bankkártyájukat a magyarok. Miközben a tranzakciószám csökkent, a műveletek értéke nőtt: meghaladta a 2293 milliárd forintot, ami 8,4 százalékos emelkedést jelent. Egy másik fontos változás is életbe lépett az év elejétől, ami részben szintén magyarázatot adhat a számokra:

A bankoknak lehetővé kell tenniük, hogy egy tranzakcióval ki lehessen venni akár a teljes, díjmentesen elérhető keretet.

Eltérő kihasználtság, változó trendek

A bankok számára előírt, kötelező telepítési program hatására az ATM-ek száma is csúcson van, március végén 5688 automata működött országszerte, közel ötszázzal több, mint egy évvel korábban.

Ennek ellenére a kártyatulajdonosok a sok ATM-t kevesebbszer használták

− ismerteti az aktuális adatokat a BiztosDöntés.hu elemzése.

Mindeközben a forgalomban lévő bankkártyák száma éves alapon marginálisan, 0,2 százalékkal nőtt március végéig, jelenleg nagyjából 10,3 millió kártya van forgalomban magyar piacon. A fizetési számlák tekintetében viszont bő 3 százalékos emelkedést mért a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ennek hatására ezek száma már alig marad el a 12 milliótól, míg az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma – ezek gyakorlatilag a lakossági bankszámlákat jelentik – nagyjából 180 ezerrel, 7,1 millió fölé nőtt az első negyedév végére.