Ezt is elintézte az erős forint: bemutatták a legolcsóbb új autót Magyarországon, ilyen filléres árat eddig csak a kínaiak tudtak – még csak nem is fapados

Jelentős árharcot vívnak egymással az árlisták alján szereplő új autók a magyarországi piacon. 2025 év végén a Volkswagen dobbantott nagyot a Polo frissítően alacsonyra lőtt kezdőárával és a maga egyszerű felszereltségével, de borítékolhatóan volkswagenes minőségével. Fél évvel és a forint euróval szembeni észrevehető erősödésével később pedig a piac mindenkori egyik legolcsóbb új modellje még ütősebb ajánlattal érkezett.

Jelenleg a Dacia Sandero a legolcsóbb új autó a magyar piacon / Fotó: Dacia Facebook-oldala

A Totalcar értesülései szerint a Dacia Sandero kezdőára június 29-étől 5 699 000 forint lesz.

Ehhez pedig átalakították a teljes árlistát, méghozzá szokatlan módon nem a legolcsóbb, legegyszerűbb kivitel lett még olcsóbb, vagy dobtak ki belőle még felszereltséget. Pont fordítva, megszüntették a korábbi belépő essential felszereltségi szintet és vele együtt a 65 lóerős háromhengeres szívómotort is.

Ezentúl az expression felszereltségi szint az alap – és az egyetlen elérhető változat – 1,0 literes 100 lóerős, háromhengeres turbómotorral és hatfokozatú kézi váltóval. Ezzel együtt alapáras a manuális klíma, tolatóradar, 10,1 colos érintőkijelzős fejegység vezeték nélküli okostelefon-tükrözéssel, automata ablaktörlők, ködlámpák, LED fényszórók és hátsó lámpák, a 16 colos felni szett műanyag dísztárcsákkal és még néhány YouClip rögzítési pont is.

70 000 forint a tolatókamera, ugyanennyi a teljes értékű pótkerék, 170 000 forint a digitális automata klíma és ugyanennyi a nem négy, hanem hathangszórós Arkamys hangrendszer is. Vezetéstámogatókból a kötelezőket hozza, úgy mint az aktív vészfék asszisztens, táblafelismerő és sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer, éberségfigyelmeztető és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is.

Erős csomagot kínál ezzel mindenkinél olcsóbban a Dacia, az 5,7 milliós ár finanszírozás nélkül értendő. A következő lépcső a Volkswagen Polo 80 lóerős szívó háromhengeressel 5 980 000 forintért, majd a Citroen C3 és az Opel Corsa 100 lóerős turbóssal 5 990 000 forintért, és még egy kínai is befér 6 millió forint alá egy ezressel, ez az MG3 1,5-ös négyhengeres szívómotorral, a Dacia Sanderóhoz hasonlóan erős felszereltséggel.