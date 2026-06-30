Ezt is elintézte az erős forint: bemutatták a legolcsóbb új autót Magyarországon, ilyen filléres árat eddig csak a kínaiak tudtak – még csak nem is fapados
Jelentős árharcot vívnak egymással az árlisták alján szereplő új autók a magyarországi piacon. 2025 év végén a Volkswagen dobbantott nagyot a Polo frissítően alacsonyra lőtt kezdőárával és a maga egyszerű felszereltségével, de borítékolhatóan volkswagenes minőségével. Fél évvel és a forint euróval szembeni észrevehető erősödésével később pedig a piac mindenkori egyik legolcsóbb új modellje még ütősebb ajánlattal érkezett.
A Totalcar értesülései szerint a Dacia Sandero kezdőára június 29-étől 5 699 000 forint lesz.
Ehhez pedig átalakították a teljes árlistát, méghozzá szokatlan módon nem a legolcsóbb, legegyszerűbb kivitel lett még olcsóbb, vagy dobtak ki belőle még felszereltséget. Pont fordítva, megszüntették a korábbi belépő essential felszereltségi szintet és vele együtt a 65 lóerős háromhengeres szívómotort is.
Ezentúl az expression felszereltségi szint az alap – és az egyetlen elérhető változat – 1,0 literes 100 lóerős, háromhengeres turbómotorral és hatfokozatú kézi váltóval. Ezzel együtt alapáras a manuális klíma, tolatóradar, 10,1 colos érintőkijelzős fejegység vezeték nélküli okostelefon-tükrözéssel, automata ablaktörlők, ködlámpák, LED fényszórók és hátsó lámpák, a 16 colos felni szett műanyag dísztárcsákkal és még néhány YouClip rögzítési pont is.
70 000 forint a tolatókamera, ugyanennyi a teljes értékű pótkerék, 170 000 forint a digitális automata klíma és ugyanennyi a nem négy, hanem hathangszórós Arkamys hangrendszer is. Vezetéstámogatókból a kötelezőket hozza, úgy mint az aktív vészfék asszisztens, táblafelismerő és sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer, éberségfigyelmeztető és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is.
Erős csomagot kínál ezzel mindenkinél olcsóbban a Dacia, az 5,7 milliós ár finanszírozás nélkül értendő. A következő lépcső a Volkswagen Polo 80 lóerős szívó háromhengeressel 5 980 000 forintért, majd a Citroen C3 és az Opel Corsa 100 lóerős turbóssal 5 990 000 forintért, és még egy kínai is befér 6 millió forint alá egy ezressel, ez az MG3 1,5-ös négyhengeres szívómotorral, a Dacia Sanderóhoz hasonlóan erős felszereltséggel.
Hivatalos: elköltözteti a Dacia az új, filléres autójának a gyártását, meglepő a helyszín – Románia hoppon maradt, Kína a döntés legnagyobb vesztese
A Dacia egyik legfontosabb modelljének gyártása jelentős fordulóponthoz érkezik: a vállalat hivatalosan is megerősítette, hogy a következő generációs Spring már nem Kínában készül majd. Az Európa egyik legolcsóbb elektromos autójaként ismert modell gyártását Szlovéniába költöztetik, ami egyszerre jelent stratégiai előnyt a román márkának, miközben a korábbi kínai gyártóbázis elveszíti a modell előállítását.
A Dacia június közepén jelentette be, hogy a Spring név megmarad, az új generáció pedig továbbra is a márka alapfilozófiáját követi majd: tisztán elektromos hajtás, négy ülés, használható csomagtér és a lehető legalacsonyabb ár. A modell hivatalos bemutatóját az év második felére ígérik.