Pályázati programnak álcázott online csalás terjed

E-mailben és a közösségi médiában is folyamatosan szaporodnak a hirdetések egy úgynevezett lakossági gépcsere pályázattal kapcsolatban. A gyanútlan jelentkezők azonban futhatnak a pénzük után.

Hatalmas átverés terjed az interneten: egyre többen dőlnek be egy lakossági gépcsere pályázat programnak álcázott csalásnak (illusztráció) Fotó: 123RF

Nem létező pályázatok sorát hirdetik az interneten

Noha a hivatkozások látszólag hivatalos oldalakra vezetnek, ahol mobiltelefont, hűtőt, mosógépet, sőt még tévét is ígérnek a „pályázaton”. A gond csak az, hogy mivel ilyen pályázat valójában nem létezik: így az azt promótáló – és ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó – Eszközkezelő EU Nonprofit Kft., Pályázatfigyelés Kft., és tender24.eu oldal sem intézhet ilyen támogatást.

A csapda az, hogy a hirdetésben kínált extra olcsó ár nem magára a termékre vonatkozik, hanem az úgynevezett pályázati ügyintézésre, ami így persze sikertelenül zárul.

Ugyanakkor, mivel a befizetett összegek általában tíz-húszezres nagyságrendűek, a legtöbb ember nem bajlódik azzal, hogy feljelentést tegyen az átverés után.

Mutatjuk milyen jelekre figyelje, hogy ne váljon csalás áldozatává

Ha egy hirdetés azt ígéri, hogy „vissza nem térítendő támogatással” kap háztartási gépeket, eszközöket az első kérdés mindig az legyen: ezt tényleg valamelyik minisztérium, állami szerv vagy ismert pályázatkezelő intézmény hirdeti-e meg. Ennek könnyen utánanézhetünk, hiszen a hivatalos állami pályázatok mindig szerepelnek a palyazat.gov.hu, kormany.hu vagy az adott minisztérium aloldalain.

Mielőtt bárhol megadnánk az adatainkat vagy fizetnénk, ellenőrizzük, hogy az oldal valóban hivatalos-e!

Gyanús jel lehet az is, ha a „pályázat” mögött álló szervezetről alig van információ, vagy az ajánlatban olyan termékek is szerepelnek (pl. mobiltelefon, laptop), amelyeket a valós állami csereprogramok tipikusan nem támogatnak.

Olvassuk el az ÁSZF-et: ha azt ismételgeti, hogy „a díj megfizetése nem garantálja a támogatást”, „szubjektív elbírálás”, „korlátozott készlet”, akkor a lényeg az, hogy míg ők fix bevételt kapnak, addig a "vevőnek" szinte semmire nincs garanciája.

Nagyon gyanús az is, ha a részvétel feltétele valamiféle „pályázati csomag” vagy digitális termék megvásárlása több tízezer forintért, miközben a hirdetés „ingyenes”, „támogatott” eszközöket ígér. Az állami vagy uniós pályázat esetén ugyanis soha nem kérnek előre pénzt.

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