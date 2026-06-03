Érdekes átalakulás: száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és a TikTok-táborok léptek – fotókon a rendszerváltás előtti gyermek- és ifjúsági táborok

A tanév végéhez közeledve sok szülő számára válik aktuálissá a kérdés: hogyan oldják meg gyermekeik napközbeni elfoglaltságát és felügyeletét a hosszú vakáció idején. A nyári tábor már több mint százötven éve népszerű megoldás a gyermekek elhelyezésére, noha a tematika azóta alaposan átalakult.

Száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és a TikTok-táborok léptek. 1968 – Diósjenő / Fotó: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Érdekes átalakulás: száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek

A nyári táborok története körülbelül 160 éves, még a 19. századi Egyesült Államokra nyúlik vissza, ahol az iparosodás és az erősödő urbanizáció teljesen megváltoztatta a gyerekek életét. A cél kezdetetben az volt, hogy a gyerekek újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, a későbbiekben azonban néhol a politika is jócskán átitatta a programot. Bár kétségtelen, hogy a részt vevő gyerekek számára ezekben a táborokban is sok barátságot, szerelmet és élményt hozott az eltöltött időszak.

Míg Magyarországon a rendszerváltás előtt a fiatalok lényegében csak az úttörő- vagy az építőtáborokban nyaralhattak, addig mára a tematikát tekintve már hatalmas a kínálat:

bróker-,

gyermek-kutya kommunikációs,

robotika-,

lovas,

művészeti kaland-,

játszóházi, állatkerti

alkalmazásfejlesztő

vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.

Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi programok.

Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul.

A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: a Táborfigyelő adatai szerint már nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem. Szerencsére egyre több táborszervező teszi lehetővé a részletfizetést, ami sok családnak jelent könnyebbséget.

Harsonaszóra ébredtek a kispajtások az egykori úttörőtáborokban

Habár az 1950-es évektől rendszeresen megrendezett úttörőtáborok programjaiból nem hiányozhatott a kommunista ideológiára nevelés, nem biztos, hogy a gyerekek ebből sokat érzékeltek, hiszen a nap nagyobb részében leginkább sportoltak, fürödtek, számháborúztak vagy épp sportversenyeken vettek részt.