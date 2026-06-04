Egyre látványosabban gyűrűznek tovább a pénzügyi problémák Balásy Gyula céghálózatánál: miközben a Lounge Group több dolgozója továbbra sem kapta meg a májusi fizetését a NAV által zárolt számlák miatt, a Visual Europe Groupnál már csoportos létszámleépítési eljárás indult. A két fejlemény együtt azt erősíti, hogy a korábban az állami rendezvénypiac meghatározó szereplőjeként működő cégcsoport működését már nem csupán adminisztratív vagy átmeneti nehézségek terhelik, hanem a foglalkoztatást és a napi működést is érintő problémák jelentek meg.

Nincs fizetés, közben közel 200 ember állása került veszélybe: súlyosbodik a válság Balásy Gyula cégeinél / Fotó: Kontroll / Screenshot / YouTube

A Telex értesülése szerint a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group (VEG) vezetése e-mailben tájékoztatta a munkavállalókat arról, hogy megindítja a csoportos létszámleépítéshez szükséges eljárást. Az Opten adatai szerint a cég fő társaságánál 186-an dolgoznak, vagyis a folyamat potenciálisan a teljes állomány jelentős részét érintheti. A dolgozók beszámolói szerint a részleteket a vállalat ügyvezetője videóüzenetben ismertette.

A Lounge Group ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem született végleges döntés elbocsátásokról. A vállalat szerint a csoportos létszámleépítési eljárás bejelentése jogszabályi kötelezettség, ami lehetőséget ad arra, hogy a következő 30 napban felülvizsgálják a működési lehetőségeket, az érintett munkaköröket és a szükséges létszámot. A cég állítása szerint továbbra is a lehető legtöbb munkahely megőrzése a cél.

A bizonytalanságot azonban növeli, hogy a csoport más vállalatainál már nemcsak a jövőbeni foglalkoztatás, hanem a bérek kifizetése is problémává vált.

A héten több dolgozó arról számolt be, hogy a Lounge Groupnál egyelőre nem érkezett meg a májusi fizetésük.

Az érintettek szerint a késedelem összefüggésben állhat azzal, hogy a NAV zárolta több Balásy-érdekeltség számláit.

A helyzet nemcsak az alkalmazottakat érinti. Az elmúlt hetekben több alvállalkozó is jelezte, hogy nem jutott hozzá a már elvégzett munkák ellenértékéhez. Információk szerint a Visual Europe Groupnál is előfordultak kifizetési csúszások, egyes esetekben többhetes késedelemmel teljesítették a számlákat. Ez különösen érzékenyen érintheti a rendezvényipari szereplőket, ahol a kisebb szolgáltatócégek likviditása gyakran néhány nagyobb megrendelő kifizetéseitől függ.