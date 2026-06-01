Összehasonlították a balatoni és a horvát árakat, brutális a különbség az idén: végérvényesen eldőlt, hol olcsóbb nyaralni - több százezer forintot lehet spórolni

A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest – derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból. A veszprémi Pannon Egyetem a Szallas.hu és a Booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

Nem mindegy, hogy a Balatonon vagy Horvátországban nyaralunk idén nyáron / Fotó: berni0004

Szállodai árak a Balatonnál és a horvát tengerpaton

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Balaton régióhoz tartozó, a kutatásba bevont tagszállodái minden kategóriában és mind a párok és családok szegmens számára jóval kedvezőbb árakkal várják a vendégeket 2026 nyarán (5 éjszakás tartózkodással számolva), mint a kutatásba bevont horvátországi tengerparti szállodák (amely településeken a legtöbb magyar vendégéjszakát regisztrálták, illetve 600 km-es távolságon belül érhetők el Budapesttől).

A párok mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák minden kategória esetében lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak. A reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az egyes minőségi kategóriák esetében hasonló mértékű árkülönbségekről beszélhetünk, arányaiban a legnagyobb eltérés a 4 csillagos egységeket jellemzi. Jól látható, hogy az eltérés abszolút értékben is számottevő, a 3 csillagos szállodák esetében

meghaladja a 120 ezer forintot

a kutatás során vizsgált ajánlatok átlagárai közötti különbség. A 4 csillagos tengerparti szállodákban az átlagárak közötti eltérés 200 ezer forint feletti, az 5 csillagos egységeknél pedig még ennél jóval magasabb, több mint 330 ezer forint.

A családi nyaralás is olcsóbb a balatoni szállodákban

A családok (2 felnőtt + 2 gyermek) mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák ugyancsak minden kategória esetében jóval kedvezőbb árakat kínálnak. A horvátországi 5 csillagos tengerparti szállodák esetében kiemelkedően magas árú ajánlatok érhetők el családos utazók számára. A balatoni szállodák versenyképessége a családok számára kínált lehetőségek esetében mind a reggelis, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen megmutatkozik – hangsúlyozzák a kutatók.